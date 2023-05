«Kyle Dubas n’est pas à blâmer.»

Le collaborateur de TVA Sports Steve Bégin s’est porté à la défense du directeur général des Maple Leafs à l’émission «La Poche bleue le midi», vendredi, immédiatement après l’annonce de son congédiement.

«Dubas n’a pas fait une mauvaise job. Il a fait ce qu’il devait faire en allant chercher des joueurs. Il n’est pas à blâmer, c’est certain. C’est sur la glace que ça n’a pas fonctionné. Quand tu as trop de grosses vedettes, comme les Rangers, ça ne fonctionne pas. Tu as besoin d’autres choses, comme du papier sablé, des gars qui peuvent bien jouer défensivement et des joueurs qui amènent des étincelles. C’est ce qu’ils ont besoin», a affirmé l’ancien attaquant des Canadiens.

Bégin n’a pas du tout été surpris par ce licenciement.

«On s’attendait tous à ça, surtout que la saison ne s’est pas passée comme prévu pour les Leafs, qui se sont fait sortir par les Panthers au deuxième tour des séries. Depuis, on s’attendait à du changement. C’est toujours plus facile de congédier ton DG ou tes entraîneurs que de te débarrasser de 10 joueurs. C’est tough le monde du hockey.

«On savait qu’il allait se passer quelque chose. Et ce n’est pas fini. Le nouveau directeur général pourrait changer d’entraîneur. Quand un nouveau DG arrive, il choisit les hommes qu’il veut.»

Le temps presse...

Le temps presse pour dénicher le successeur de Dubas puisque le repêchage se déroulera dans à peine un mois, soit le 28 juin.

«Ils ont juste une fenêtre d’un mois avant le repêchage. J’espère qu’ils ont déjà un plan. D’après moi, Brendan Shanahan travaillait déjà là-dessus pendant les séries», a soutenu Bégin. C’est tough le monde du hockey.

Selon lui, Dubas se trouvera facilement du travail ailleurs dans la LNH.

«C’est certain qu’il va se trouver un autre boulot. C’est une bonne tête de hockey et il est jeune. On le verra encore longtemps dans le monde du hockey.»

Voyez le segment complet avec Steve Bégin dans la vidéo ci-dessus.