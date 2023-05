Finale de l’Ouest: ça commence ce soir

Au lendemain de la victoire des Panthers de la Floride en quatrième prolongation (!) contre les Hurricanes de la Caroline en lever de rideau de la finale de l’Est, celle de l’Ouest se mettra en branle ce soir au T-Mobile Arena.

Le premier affrontement entre les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas sera présenté à compter de 20h à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Tous les observateurs s’entendent pour dire que cette confrontation entre ces deux puissances sera enlevante.

L’équipe jouant à domicile détient un avantage certain. Les Golden Knights peuvent compter sur l’une des meilleures foules de la Ligue nationale de hockey, ce qui devrait donner un peu de «pep» aux champions de la section Pacifique. Les Golden Knights ont remporté quatre de leurs six duels éliminatoires dans le confort de la maison.

Les Stars disputent eux aussi leurs matchs locaux dans un environnement hostile et festif.

À plus long terme, c’est leur profondeur dont on devra se soucier, mais pour l’heure, un gain pour amorcer la série est fort probable en raison de la parité entre les deux formations.

La revanche de DeBoer?

Les Stars ont battu les Golden Knights en cinq matchs à cette même étape dans les séries de 2020. À l’époque, l’entraîneur-chef Peter DeBoer se trouvait dans le camp ennemi.

DeBoer est fébrile à l’idée de la possibilité de prendre sa revanche.

L’homme de 54 ans s’est fait montrer la porte de sortie par les «Chevaliers dorés» le 16 mars 2022, après avoir passé trois saisons derrière le banc de l’équipe. DeBoer est devenu l’entraîneur-chef des Stars un mois après ce congédiement.

«Évidemment, je ne cache pas que cette série a une signification particulière. Ce serait pareil pour n'importe qui dans cette situation. Ça arrive tout le temps dans le monde, n'est-ce pas? Tu quittes un emploi et tu trouves un nouveau poste, sauf que maintenant, tu affrontes ton ancienne équipe en finale d'association.»

«L'important pour moi est de me concentrer sur le hockey et sur les joueurs. Ce n'est pas à propos de Pete DeBoer et de son histoire avec Vegas», a-t-il toutefois tenu à ajouter.

Un partant improbable

Si le gardien Jake Oettinger peut afficher davantage de constance devant le filet, les chances de réussite de DeBoer et des Stars augmenteront.

L’auteur d’une saison étincelante marquée par un dossier de 37-11-11 et un taux d’efficacité de ,919 connaît des hauts et des bas en séries (taux de ,903), mais il a eu le mérite de se lever au moment approprié dans l’affrontement décisif face au Kraken de Seattle.

Les Stars visent une deuxième présence en quatre ans à la finale de la Coupe Stanley. Leurs adversaires, eux, y ont participé seulement à leur première année d’existence en 2018. Ils avaient alors perdu en cinq rencontres face aux Capitals de Washington.

Du côté des Golden Knights, ils se fieront sur le gardien Adin Hill, qui est quatrième dans la hiérarchie de l’équipe, derrière Logan Thompson, Robin Lehner et Laurent Broissoit, qui s’est blessé pendant le troisième match contre les Oilers d’Edmonton. Les deux premiers sont quant à eux à l’infirmerie depuis longtemps.