Le CF Montréal veut passer au prochain appel

Les membres du CF Montréal ne se défilent pas : ils ont connu un bien vilain match face au FC Cincinnati, mercredi. Ce faux pas n’est toutefois pas représentatif de la qualité de leur groupe, ont-ils défendu.

Le onze montréalais a vu sa séquence de six matchs sans défaite prendre fin de façon assez abrupte lorsqu’il a visité l’Ohio. Le puissant club de Cincinnati l’a emporté 3 à 0.

«On a pris beaucoup de risques inutiles que je n’aime pas, a lancé l’entraîneur-chef Hernan Losada après la rencontre. C’est une équipe avec beaucoup de qualités offensives et si tu donnes des cadeaux comme ça, tu payes “cash”. C’est dommage, parce qu’on était bien préparé. On est venu ici avec une bonne mentalité.»

Depuis sa défaite précédente, aux mains du DC United, le Bleu-Blanc-Noir n’avait concédé qu’un petit but en six duels. Il devra ainsi retrouver sa discipline en défense pour renouer avec la victoire samedi, face aux Red Bulls de New York.

«Notre plus grande force pendant les dernières semaines et notre séquence de six matchs était notre assiduité en défense, a enchaîné Losada. Nous ne donnions pas de cadeau à l’adversaire. Et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui [mercredi].»

Pas question de peser sur le bouton panique, a toutefois noté Ariel Lassiter, employé sur le flanc gauche. La saison est loin d’être terminée et un mauvais résultat de la sorte n’annonce pas nécessairement une autre traversée du désert.

«Nous devons garder notre tête haute, a souligné le Costaricain. Nous avons joué de très belle façon récemment et nous devons continuer d’avancer. Nous avons la chance de mettre cela derrière nous dès samedi.»

Des taureaux dociles

À l’instar du CF Montréal, les Red Bulls ont connu un début de campagne très difficile, mais ont quelque peu rebondi dans les dernières semaines. Ils n’ont pas subi la défaite à leurs trois derniers duels, mais occupent l'avant-dernier rang de l'Association de l'Est.

Il y a presque exactement un mois, le club québécois avait infligé un revers de 2 à 0 à l’équipe de la Grosse Pomme, et ce, en évoluant à court d’un homme lors des 35 dernières minutes de la rencontre.

Qui plus est, seulement quatre jours plus tôt, il disputait un match de Championnat canadien. Selon le défenseur Aaron Herrera, le CF Montréal ne perçoit pas son calendrier chargé comme un obstacle.

«Nous connaîtrons des semaines du genre tout au long de la saison, a-t-il nuancé. D’un autre côté, nous avons la chance de rebondir rapidement après une défaite. Ça fait partie du boulot.»

Le CF Montréal affrontera les Red Bulls samedi, à 19 h 30, au Red Bull Arena. Losada n’a d’ailleurs pas écarté la possibilité de voir l’attaquant Romell Quioto effectuer un retour au jeu.