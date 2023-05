Sidney Crosby est le plus grand ambassadeur de la Ligue nationale de hockey et il l'a une fois de plus démontré dernièrement.

En vacances dans le sud, le capitaine des Penguins de Pittsburgh a marqué les esprits d'un partisan de l'équipe et de sa famille.

Tous les détails à la fin de la chronique de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.