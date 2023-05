Cette semaine au balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade discutent de l’excellente vente de billets à Québec pour Raw, de la confirmation de la nouvelle émission d’AEW et du nom de la compagnie découlant de la fusion entre la WWE et l’UFC.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :