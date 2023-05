«Lane Hutson cadre parfaitement avec les Canadiens»

Lane Hutson a encore épaté la galerie au Championnat mondial de hockey, mercredi, en marquant un sublime but après avoir traversé la patinoire d'un bout à l'autre.

On n’a pas fini d’entendre parler en bien de l'espoir des Canadiens. Le petit défenseur à caractère offensif est un cas unique dans l’organisation montréalaise, a souligné Éric Fichaud à l’émission «La Poche bleue le midi», jeudi, sur les ondes de TVA Sports.

«Hutson a tout ce qu’il faut pour jouer dans la LNH. C’est clair qu’il aura sa place éventuellement avec le grand club. On n’a pas d’autres gars comme lui à Montréal. Il "fit" parfaitement avec les Canadiens. Tu ne peux pas avoir trop de petits défenseurs offensifs, mais en avoir un, c’est parfait. Il faut avoir de la diversité dans les styles.»

Fichaud est impressionné par ce que montre le jeune de 19 ans avec l’équipe américaine.

«Présentement, il monte de niveau en jouant avec des hommes au Championnat mondial. C’est comme ça que tu le testes. Il n’y a pas un gars qui réagit de la même façon lorsqu’il monte de niveau. Certains sont même meilleurs à une vitesse supérieure, alors que d’autres ne sont pas capables de s’ajuster.

«Plusieurs espoirs qui sont très bien cotés arrivent dans la Ligue américaine en pensant que ça va être facile, mais ils frappent un mur. C’est dur la Ligue américaine, c’est une ligue professionnelle. Je ne sauterais pas d’étape avec lui.»

«Un potentiel incroyable»

Même s’il juge que Hutson a «un potentiel incroyable», Fichaud ne veut pas s’emballer trop rapidement.

«Il est impressionnant, c’est certain. Il faut être excité mais réaliste. Je suis toujours prudent.

«Il y a une différence entre dire qu’un gars a du potentiel pour être un excellent défenseur dans la LNH et dire qu’il est trop petit et qu’il va être un flop, ou encore qu’il va remporter le trophée Norris. Il y a trois catégories, et je me situe dans le milieu.»