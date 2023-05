Frères Staal : une première depuis les Sutter

La finale de l’Association de l’Est entre les Hurricanes de la Caroline et les Panthers de la Floride donnera lieu à une confrontation pratiquement inédite entre les frères Eric, Marc et Jordan Staal. Il s’agit d’une situation jamais vue en séries éliminatoires depuis 1992.

Cette année-là, les Blackhawks de Chicago et les Blues de St. Louis s’affrontaient au premier tour. Trois membres de la famille la plus célèbre de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Sutter, faisaient partie des protagonistes : Brent à Chicago ainsi que Rich et Ron à St. Louis.

Pour la petite histoire, les Hawks l’avaient emporté en six rencontres. Ils se sont même rendus jusqu’en finale de la Coupe Stanley, où ils ont été vaincus par les Penguins de Pittsburgh.

Les frères Staal sont aussi des habitués des longs parcours. Ils se sont croisés à maintes reprises en saison régulière et en séries éliminatoires, mais c’est la première fois que les trois frangins seront réunis. Eric et Marc, les deux plus vieux, jouent pour les Panthers, tandis que le cadet, Jordan, est le capitaine des Hurricanes.

«C’est quelque chose que nous n’oublierons jamais, a mentionné celui-ci en entrevue avec le quotidien “Raleigh News & Observer”, mercredi. Ce sont des souvenirs que nous conserverons pour toujours. Tous nos enfants vieillissent et ça leur fait des souvenirs.»

Éliminer un frère

Jordan et Eric se sont notamment affrontés en demi-finale en 2009, quand le second était avec les «Canes». Ceux-ci avaient été balayés en quatre matchs par les Penguins de Jordan.

«Ce n’est pas facile. Évidemment, je voulais être du bon côté de l’histoire, s’est souvenu le plus jeune Staal dans la LNH. Ce n’est jamais facile de mettre un terme à la saison d’un frère, mais quelqu’un doit gagner. Je ne veux pas être du côté des perdants, donc je ferai tout mon possible afin que ça ne se produise pas.»

Si le plus récent match du Super Bowl entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City avait permis au monde de découvrir Donna Kelce, la mère de Jason et de Travis, les Staal cacheront plutôt leurs parents à Thunder Bay, en Ontario, pour éviter les caméras, a révélé Jordan.

Sachez toutefois qu’il existe un quatrième frère Staal, Jared, qui sera au PNC Arena pour assister aux deux premiers duels de la série. L’ancien joueur de 32 ans est désormais entraîneur adjoint du club-école des Panthers dans la Ligue américaine, les Checkers de Charlotte.