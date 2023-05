Une série qui a une «signification particulière» pour Peter DeBoer

Pratiquement un an jour pour jour après avoir été congédié par les Golden Knights de Vegas, Peter DeBoer aura la chance de prendre sa revanche.

L’homme de 54 ans s’est fait montrer la porte de sortie par les «Chevaliers dorés» le 16 mars 2022, après avoir passé trois saisons derrière le banc de l’équipe. DeBoer est devenu l’entraîneur-chef des Stars de Dallas un mois après ce congédiement.

Le club texan et celui du Nevada ont maintenant rendez-vous en finale de l’Association de l’Ouest.

«Évidemment, je ne cache pas que cette série a une signification particulière», a dit DeBoer, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale.

«Ce serait pareil pour n'importe qui dans cette situation. Ça arrive tout le temps dans le monde, n'est-ce pas? Tu quittes un emploi et tu trouves un nouveau poste, sauf que maintenant, tu affrontes dès lors ton ancienne équipe en finale d'association.»

Crédit photo : AFP

«L'important pour moi est de me concentrer sur le hockey et sur les joueurs. Ce n'est pas à propos de Pete DeBoer et de son histoire avec Vegas», a-t-il toutefois tenu à ajouter.

Du respect

Avec les Golden Knights, DeBoer a mené sa formation deux fois en finale d’Association (2020-2021 et 2021-2022). Beaucoup des joueurs actuels de l’équipe ont œuvré sous ses ordres, dont l’attaquant Chandler Stephenson.

«Il est tellement brillant. C'est un bon entraîneur et il a de la prestance, a-t-il dit à propos de son ancien pilote. Je dirais qu'il est de la lignée des entraîneurs qui sont proches de leurs joueurs, mais il est aussi exigeant. Il s'attend à beaucoup de la part de tout le monde, il comprend ses joueurs et les différents rôles qu'ils ont.»

«J'ai un respect énorme pour les joueurs dans ce vestiaire. Il y a plusieurs gars que j'ai adoré diriger, a affirmé DeBoer en parlant des Golden Knights. Ce sera un très bon test pour nous, mais je suis un membre des Stars de Dallas maintenant. J'aime notre équipe et je pense que nous nous améliorons à mesure que les séries progressent. Ça devrait être toute une série.»

- Le premier affrontement entre les Stars et les Golden Knights se déroulera ce vendredi, au T-Mobile Arena. La partie sera présentée sur les ondes de TVA Sports.