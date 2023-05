Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 18 mai qui en valent le détour.

Hockey : Hurricanes de la Caroline c. Panthers de la Floride

Il est difficile de prédire qui sortira gagnant du premier duel de la série finale de l’Association Est entre les Hurricanes et les Panthers. On peut cependant s’attendre à ce que beaucoup de buts y soient inscrits. Les «Canes» et les «Cats» ont respectivement amassé 3,6 et 3,3 filets en moyenne par partie depuis le début de la danse printanière. La côte pour un match où plus de six buts sont inscrits est donc très intéressante.

Prédiction : Plus de 6,0 buts inscrits – 1,90

Baseball : Blue Jays de Toronto c. Yankees de New York

Depuis le début de la présente série entre les Blue Jays et les Yankees au Rogers Center, il semble que l’unique formation canadienne du baseball majeur n’a pas de réponse. Les hommes du gérant John Schneider ont inscrit la majorité de leurs points dans les derniers moments des premiers matchs disputés contre les Bombardiers du Bronx. Malgré tout ça, les Jays sont les favoris des preneurs aux livres.

Prédiction : Victoire des Yankees – 2,20

Tennis : Stefanos Tsitsipas c. Borna Coric

Le Grecque Stefanos Tsitsipas et le Croate Borna Coric ont rendez-vous pour un match des quarts de finale au tournoi de Rome. Le premier est le favori, et ce, en raison de son statut de cinquième tête de série de la compétition. Toutefois, Tsitsipas n’a franchi les quarts de finale d’un événement qu’une seule fois depuis le tournoi de Rotterdam à la mi-février. De plus, Coric a remporté trois des cinq premiers affrontements entre les deux hommes sur le circuit de l’ATP.

Prédiction : Victoire de Borna Coric – 3,60