LNH à Québec : «il y a plus qu'un groupe prêt à faire le chèque»

L’ancien défenseur de la LNH Philippe Boucher a révélé, mercredi à «JiC», avoir récemment parlé à un ancien haut dirigeant de la Ligue nationale qui croit sincèrement que tout est en place pour que Québec puisse ravoir ses Nordiques assez rapidement.

Boucher s’est exprimé dans la foulée des plus récents déboires des Coyotes de l’Arizona, qui semblent plus près que jamais d’un déménagement même si le bras droit du commissaire Gary Bettman, Bill Daly, a indiqué que l’équipe resterait dans son aréna à 5000 places, à Tempe, pour la saison 2023-24.

L’ancienne gloire des Stars de Dallas (entre autres) a raconté avoir croisé, il y a un peu plus d’un an, cet ancien dirigeant, qu’il ne veut pas nommer, dans un aéroport en Floride.

«Il me disait "Phil, j'y crois. Les chèques sont prêts, il y a plus qu'un groupe qui est capable d'amener un club au Québec. Il y a beaucoup d'argent à Québec, plus que le monde pense. Il y a des gens qui sont prêts à le faire, et ça va arriver dans les deux prochaines années, ou ça n'arrivera pas". On parle d'il y a environ 14 mois, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup», a-t-il expliqué.

«Moi j'y crois encore, mais il faudrait que ça arrive bientôt», a ajouté Boucher.

L’ancien numéro 43 a ensuite souligné que Québec ne serait pas, au sein de la LNH, l’espèce de parent pauvre que certains s’imaginent.

«On va vendre des loges, il y a des entreprises qui vont très bien, a-t-il indiqué. Inclus la Beauce là-dedans, il y a beaucoup d'argent et de compagnies qui vont bien en Beauce, il y a plein de monde que je connais de Rimouski qui ont des billets de saison pour le Canadien, penses-tu qu'il n'y en aurait pas à Québec? Ajoute le Saguenay à ça... on a un marché pour. On n'aurait rien à envier à Winnipeg ou Ottawa.»

«Il y a plus qu'un groupe prêt à faire le chèque, tout ce qu'on a besoin, c'est du feu vert de la Ligue nationale et on l'attend depuis quelques années», a-t-il ensuite résumé.

Pour l’instant, la candidate numéro un, en cas de déménagement des Coyotes, serait Houston. Pour certains, le hockey pourrait y connaître un succès semblable à celui qu’il obtient à Dallas, mais c’est vite, selon Boucher, qui croit que tout resterait néanmoins à bâtir.

«Oui il y aurait du monde (...) mais ce n’est pas un marché naturel comme Québec», a-t-il avancé.

Bref, pour Boucher, qui est originaire de la région de Québec, il est impératif que la LNH tourne ses yeux pour vrai vers la Vieille Capitale.

«Je ne m'emballe pas, je suis réaliste, mais le réaliste en moi me dit qu'on est prêts, a-t-il expliqué. On est prêts, on est là, cognez à la porte, il y a des regroupements qui vont vous faire le chèque, mais monsieur Bettman, s'il vous plaît, regardez par ici, pas juste au sud de la frontière.»

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.