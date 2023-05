Hazard, «un gars qui s'est laissé aller»

Il y a longtemps que le CF Montréal n’a pas autant fait jaser dans la métropole, outre peut-être durant la saga Sandro Grande : la formation québécoise aurait, selon un média sportif espagnol, fait une approche auprès d’Eden Hazard, ailier belge de renom évoluant en ce moment pour le Real Madrid.

Or, il semblerait qu’Hazard, qui ne joue plus tellement en ce moment au Real, voudrait néanmoins rester au club espagnol jusqu’à la fin de son contrat, en 2024. Et avec des émoluments de l’ordre de 14 millions d’euros par saison, il serait étonnant, voire impensable que «l’Impact» défraie un tel salaire pour qu’Hazard termine ce contrat à Montréal.

À lire aussi: Une vedette du Real Madrid dans la mire du CF Montréal

N’empêche, un nom comme Hazard peut faire rêver nombre de partisans du club montréalais qui, au cours des dernières années, a une approche très économe au sujet de son effectif.

Invité à «JiC» mercredi soir, le chroniqueur et animateur Tony Marinaro a cependant averti que le Hazard de 32 ans actuel, ralenti par les blessures depuis son arrivée à Madrid, n’est plus tout à fait l’athlète dominant qu’il a longtemps été, spécialement durant ses années avec Chelsea, en Angleterre.

«Ce n'est pas le joueur qu'il était: il y a une dizaine d'années, il était considéré comme l'un des meilleurs sur la planète. (...) Eden Hazard, est comme Tony Marinaro il y a environ deux mois: pas au sommet de sa forme physique», a-t-il expliqué avec une pointe d’humour.

Selon lui, Hazard est «un gars qui s'est laissé aller, on dirait qu'il n'a pas la même ambition qu'avant. Selon un certain de ses anciens entraîneurs, ce n'est pas le gars le plus travaillant.»

Cela dit, si la qualité d’Hazard peut remonter un tant soit peu à la surface durant un séjour à Montréal, il peut être un joueur d’impact.

«Même s'il ne s'entraîne pas nécessairement plus fort que les autres, même s'il ne fait pas attention à sa forme physique, c'est tellement un talent naturel qu'il pourrait venir faire des belles choses dans la MLS, j'en suis convaincu», a résumé Tony.

Voyez sa chronique complète en vidéo principale.