L'aventure des Coyotes en Arizona est terminée.

C'est du moins ce que Joël Bouchard a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi.

«Je pense que c'était la dernière chance. C'est inévitable et c'était la dernière fois dans ce marché. On dirait que l'équipe n'a juste pas sa place. C'est un désastre depuis le premier jour où ils sont arrivés à Glendale. C'était loin et il fallait faire une heure de route pour aller voir un match de hockey. Ça n'avait pas de bon sens. Les joueurs ne voulaient pas rester à Glendale.»

L'ancien pilote du Rocket de Laval sait de quoi il parle puisqu'il a évolué pour les Coyotes lors de la saison 2000-2001.

«J'ai joué pour les Coyotes de Phoenix et j'ai eu une propriété là-bas pendant quelques années. J'ai des amis qui ont joué là aussi. Glendale est un désert. Il n'y avait rien là, tu pouvais acheter des maisons pour 5 000 $. C'était surréel. L'Arizona était un endroit où le monde arrivait de partout. C'est là qu'il y a eu le krach immobilier. Ce secteur a été l'un des plus affectés aux États-Unis.»

Bouchard y va même d'une prédiction sur la ville qui pourrait accueillir les Coyotes.

«Ça se confirme avec le dernier vote qui n'a pas passé. Ça n'a jamais levé comme on pensait. Je pense que c'est terminé et qu'ils vont déménager à Houston. C'est un marché intéressant. Il y a de l'argent là-bas et ils veulent avoir une équipe de hockey.»

