Steven Butler: deux choses à mettre au clair

Cette semaine au balado «Le dernier round», Russ Anber discute avec l’animateur Mathieu Casavant en direct de Las Vegas, où il sera dans le coin de Vasiliy Lomachenko pour son combat de championnat unifié des poids légers contre Devin Haney, samedi.

Les deux experts boxe de TVA Sports reviennent sur la performance dominante de Janibek Alimkhanuly contre Steven Butler, samedi dernier, à Stockton, en Californie. Ils décortiquent l'histoire de la bourse de Butler et se demandent si le coin du Québécois ou l'arbitre aurait dû arrêter le combat plus tôt. Écoutez l’épisode de la semaine dans la vidéo ci-dessus ou ici en version audio :

Anber était aux premières loges pour assister au duel Butler- Alimkhanuly puisqu’il travaillait dans le coin du champion WBO des poids moyens. De sa perspective, à seulement quelques mètres de l’action, Anber croit qu’«un coup de poing de trop» a été asséné au boxeur d’Eye of the Tiger. Il ne blâme toutefois pas l’arbitre Jack Reiss pour son travail.

«La troisième chute au plancher n’était pas nécessaire, a-t-il affirmé. Il n’y a pas eu beaucoup de temps entre les deux chutes, mais l’arbitre avait juste assez de temps pour arrêter le combat. Reiss est un gars de la vieille école. Il va laisser les boxeurs se battre. Il a donné toutes les opportunités à Butler. Je le félicite pour le travail qu’il a fait pour donner toutes les opportunités possibles à Butler. Il a donné la chance au coureur. Je pense qu’il a fait un bon travail. Je ne critiquerai jamais un arbitre pour ne pas avoir arrêté un combat.»

L’animateur du balado pense quant à lui que «l’arbitre aurait dû arrêter le combat avant, il a attendu un peu trop».

Casavant a cependant souligné que, de toute façon, l’équipe de Butler s’apprêtait à réclamer l’arrêt du duel.

«L’équipe de Butler allait arrêter le combat quasiment en même temps que l’arbitre. Quelques secondes de plus ou de moins, je ne trouve pas que c’était si catastrophique. Je trouve qu’on a exagéré avec ça. J’ai déjà vu tellement pire.»

Butler n’avait pas le choix

Les deux complices ont également défendu la décision de Butler d’accepter ce combat même s’il n’est pas du même calibre qu’Alimkhanuly. Sur les réseaux sociaux, de nombreux amateurs ont critiqué son choix après le résultat.

«Butler ne pouvait pas refuser cette offre, a soutenu Anber. Tous les boxeurs du monde veulent avoir la chance de se battre pour un titre mondial et l’argent qui vient avec ça. Tu n’as pas beaucoup de temps dans une carrière pour le faire. Eye of the Tiger aurait même été négligeant de ne pas accepter le combat.»

«Il n’y a pas beaucoup de boxeurs qui étaient prêts à affronter Alimkhanuly, mais ça ne veut pas dire que Butler est de niveau élite parce qu’il a l’occasion de faire un combat de championnat du monde. Une décision a été prise par Eye of the Tiger après avoir calculé le risque et la bourse potentielle et on a jugé que ça valait la peine. Ça peut arriver une telle domination», a souligné de son côté Casavant.

À son avis, Butler n’obtiendra pas une nouvelle chance de décrocher un titre mondial. Il devra se contenter de combats sur la scène locale.

«Des combats de championnat du monde, c’est terminé pour lui. Mais il peut prolonger sa carrière de plusieurs années en se battant au Canada. Il peut continuer au niveau local», a-t-il statué.

Reste à voir si Butler préfèrera emprunter le chemin de la retraite.