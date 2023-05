Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 17 mai qui en valent le détour.

Soccer : Real Madrid c. Manchester City

Même si les deux équipes ont fait match nul il y a une semaine, Manchester City a l’avantage d’avoir marqué un but sur le terrain adverse et a maintenant le luxe d’évoluer à domicile pour le duel retour de cette demi-finale de la Ligue des champions. Rien n’arrête plus le club anglais, qui n’a pas perdu depuis le 5 février, soit une série d’invincibilité de 22 rencontres. Désormais confortablement aux commandes de la Premier League, les «Citizens» tenteront de remporter à la fois le championnat domestique et la LDC. Manchester doit d’abord écarter le Real Madrid avant de penser à une possible finale contre l’Inter Milan.

Prédiction: Victoire de Manchester City – 1,62

Basketball : Heat de Miami c. Celtics de Boston

Les Celtics l’ont échappé belle contre les 76ers de Philadelphie en remportant le match numéro 7 de leur série par la marque de 112 à 88. Ils sont une nouvelle fois dans le carré d’as avec la ferme intention de passer en finale pour venger leur échec de l’année dernière face aux Warriors de Golden State. Un peu comme les Panthers de la Floride dans la Ligue nationale de hockey, le Heat a fait fi de son statut de négligé pour surprendre la planète basketball en disposant des Bucks de Milwaukee et des Knicks de New York. Miami a remporté ses deux matchs d’ouverture à l’étranger dans ces séries éliminatoires. Jamais deux sans trois?

Prédiction: Victoire du Heat de Miami – 3,80

Tennis: Casper Ruud c. Francisco Cerundolo

Outre un duel serré avec Alexander Bublik, Casper Ruud n’a eu aucun mal à se rendre en quart de finale du tournoi de Rome. Ça prouve à quel point le Norvégien peut être dominant sur la terre battue, mais cette surface est aussi la favorite du surprenant Cerundolo. Le 31e joueur mondial a remporté ses deux derniers affrontements face au détenteur du quatrième rang de l’ATP. L’un d’eux était à Barcelone, pas plus tard qu’en avril. L’Argentin l’avait emporté en deux manches de 7-6(5) et 6-3. C’est aussi sur terre battue que Cerundolo avait eu le dessus sur Ruud à Bastad, en juillet 2022, avant de remporter le tournoi. Il s’agit d’un piège évident pour le favori, qui pourrait toutefois subir une nouvelle défaite.

Prédiction: Victoire de Francisco Cerundolo – 2,23