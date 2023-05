Novak Djokovic envoie un «regard de la mort» à son adversaire

Le Serbe Novak Djokovic s'est peut-être imposé en deux manches de 6-3 et 6-4 face au Britannique Cameron Norrie lors du quatrième tour du tournoi de catégorie Masters de Rome, mardi. Toutefois, le premier favori de la compétition n'a pas du tout apprécié un geste de son rival.

Au tout début de la deuxième manche, Norrie a frappé un smash directement dans les jambes de Djokovic alors que celui-ci avait le dos tourné sur la ligne de service.

Il n'y a rien d'illégal dans le geste de Norrie puisque ce genre de tactique est souvent utilisée, surtout en double. Toutefois, elle est considérée hautement antisportive par les joueurs, si c'est un coup facile et si l'autre joueur n'a clairement aucune intention de tenter de toucher à la balle, comme ce fut le cas pour Djokovic.

Après avoir été frappé par la balle, Djokovic, pas impressionné du tout, a jeté un regard glacial à Norrie, même si ce dernier s'est excusé. Et il lui a donné une poignée de main de tout aussi froide à la fin de la rencontre.

«Il a fait des choses légales. Il a le droit de prendre un temps d'arrêt médical. Il a le droit de frapper un joueur (avec la balle). Il a le droit de dire "come on" dans la face plus ou moins lors de chaque point à partir de la première partie, a souligné Djokovic après la rencontre. (Mais), les joueurs savent que c'est antisportif. Ce n'est pas de cette manière que nous traitons les autres. Mais, encore, c'est légal.»