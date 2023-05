Matthew Tkachuk devra en faire plus

Si les Panthers de la Floride veulent éliminer les Hurricanes de la Caroline en finale de l'Est, ils devront pouvoir compter sur un Matthew Tkachuk plus impliqué que lors des derniers matchs face aux Maple Leafs de Toronto.

En effet, celui qui a été exceptionnel face aux Bruins de Boston a été beaucoup plus tranquille lors des matchs no 2 à 5 face aux Maple Leafs.

Tkachuk a poursuivi sur sa lancée dans le premier match du deuxième tour avec trois mentions d'aide et du jeu physique, mais il a été limité à deux aides lors des quatre matchs suivants et il a été beaucoup moins visible sur la patinoire. De plus, il n'a pas trouvé le fond du filet lors de ses six dernières rencontres.

«On ne le voit pas depuis le match no 1 face aux Maple Leafs, a indiqué Renaud Lavoie, mardi, à JiC. On s'entend que sans Matthew Tkachuk qui marque des buts, c'est impossible que les Panthers gagnent cette série-là. Et au-delà des buts, il devra être plus visible.»

Voyez le segment complet de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.