Marc Bergevin, le bon DG pour les Penguins?

Il y a maintenant plus d’un mois que les Penguins de Pittsburgh ont congédié leur directeur général Ron Hextall. Depuis, c’est silence radio alors que la machine à rumeurs bat son plein. Plusieurs noms ont d’ailleurs été avancés pour le remplacer, dont celui de l’ex-directeur général des Canadiens Marc Bergevin.

Depuis son congédiement en novembre 2021, Bergevin travaille comme conseiller à Rob Blake, DG des Kings de Los Angeles. Mais son nom circule abondamment pour le poste à Pittsburgh et il n’y a certainement pas de fumée sans feu. Mais Bergevin est-il le bon candidat pour les Penguins?

«C’est intéressant parce que, évidemment, Ron Hextall a été congédié et le nom de Marc Bergevin est un des 10 ou 12 noms qu’on a entendus jusqu’à présent», a souligné Tony Marinaro, mardi, lors de l’émission JiC.

Toutefois, Marino se questionne à savoir si la direction que veulent prendre les Penguins est celle que l’ex-DG du Tricolore a empruntée par le passé. Une reconstruction totale ou ajouter des éléments appropriés à un noyau bien établi?

«Je pense que si tu demandais à 100 personnes si elles pensent que Marc Bergevin a fait du bon travail avec les Canadiens, peut-être 50 vont dire oui et 50 vont dire non. Ce n’est pas unanime. Maintenant, est-ce que Marc Bergevin serait un bon choix pour les Penguins de Pittsburgh? Ça dépend de leur stratégie.

«Si on devait gager, on dirait que les Penguins n’échangeront pas Sidney Crosby. Il a été repêché par les Penguins et il va prendre sa retraite un Penguin. [...] Si tu n’échanges pas Crosby, c’est parce que tu veux y aller une autre fois pour essayer de gagner cette quatrième coupe. Ça veut dire que tu ne vas pas échanger (Evgeni) Malkin, que tu ne vas pas échanger (Kristopher) Letang. Et même si tu voulais les échanger, ça ne serait pas facile avec leur contrat respectif. Dans ce contexte-là, Marc Bergevin a beaucoup d’expérience pour essayer de prendre des équipes et de les améliorer à court terme pour essayer de gagner.»

Les Penguins ont plusieurs joueurs liés à l’équipe à moyen et long terme, dont Crosby (2 saisons), Malkin (3 saisons), Bryan Rust (5 saisons), Rickard Rakell (5 saisons), Jeff Petry (2 saisons), Kristopher Letang (5 saisons)

«Si les propriétaires veulent faire une reconstruction, il n’a pas beaucoup d’expérience là-dedans, a conclu Marinaro. Mais pour patcher une équipe et essayer d’y aller all in un an ou deux, peut-être trois ans, il a de l’expérience.»

