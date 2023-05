«Gary Bettman est le seul qui veut les garder là»

La journée du 16 mai en est une très importante pour l'avenir des Coyotes de l'Arizona, alors qu'un référendum se tient afin de déterminer si la Ville de Tempe pourra mettre en œuvre le projet de construction d’un nouvel aréna.

Lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», mardi, Simon Gagné a avoué qu'il ne voulait pas voir le projet se concrétiser.

«Je ne vais pas mentir, j'espère que ça ne passera pas. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Cette organisation a eu des chances et encore des chances. Même la ville où ils étaient avant les a mis dehors. Ils devaient se trouver un aréna pour jouer cette année. Je crois qu'ils ont eu plusieurs chances. On dirait que c'est le jour de la marmotte avec eux. Il n'y a qu'une personne qui veut les garder là et c'est Gary Bettman.»

L'ancien des Flyers estime que les joueurs des Coyotes n'en peuvent plus de l'incertitude et qu'ils souhaitent tous avoir l'heure juste en ce qui concerne l'avenir de l'équipe.

«Il y a Québec, mais il y a aussi d'autres villes aux États-Unis qui méritent une équipe de hockey avant eux. Je crois que les joueurs sont tannés de se faire lancer à gauche et à droite. Ils ont des choix à faire et ils ont hâte de voir ce qui va se passer.»

