Du talent incroyable découvert au camp des Alouettes

Si la saison 2023 des Alouettes de Montréal est à l'image de ce qui se passe sur le terrain depuis le début du camp d'entraînement, les partisans peuvent être optimistes.

C'est du moins ce que Byron Archambault a déclaré lors d'une entrevue avec Andy Mailly-Pressoir, mardi.

«Quand tu perds certains gros morceaux pendant l'hiver, il faut remplir ça. On cherche des réponses au niveau des receveurs. Ce qu'on a vu, c'est du talent. On a vu du talent incroyable et des joueurs prêts à prendre les devants. Ça aide d'avoir un bon mélange de vétérans et de jeunes.»

Celui qui occupe les postes d'assistant à l'entraîneur-chef et de coordonnateur des unités spéciales chez les Alouettes ne cache pas qu'il aime vraiment l'attitude des joueurs à l'entraînement.

«Je pense qu'on voit la dureté du mental. C'était une pratique incroyable, aujourd'hui. Il y avait un haut niveau d'énergie. Il faisait froid, il y avait beaucoup de vent et de pluie pendant toute la pratique, mais les gars étaient excités. C'est vraiment positif de voir ça.»

Archambault remarque également certaines différences avec la méthode du nouvel entraîneur-chef de l'équipe, Jason Maas, comparativement à ce qu'il a connu sous la gouverne de Khari Jones.

«Chaque personne a un fonctionnement qui est un peu plus différent. C'est une approche qui ressemble beaucoup à la personne qu'est Jason. Il y a des manières différentes de le voir. Je pense que les deux approches sont bonnes.»

