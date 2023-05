CF Montréal : Une visite chez la meilleure équipe à domicile

Les problèmes du CF Montréal à l’extérieur sont-ils déjà chose du passé? L’entraîneur-chef Hernan Losada aura l’occasion de tester cette théorie mercredi, avec une visite chez le FC Cincinnati qui ne s’annonce pas comme une partie de plaisir.

Deux phases distinctes ont marqué le début de la saison du club québécois. Récemment, tout va bien à domicile comme à l’étranger avec six victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Or, il faut se rappeler que les premiers duels avaient été très durs.

Loin du Stade Saputo, Montréal a perdu à Vancouver (5 à 0), en Nouvelle-Angleterre (4 à 0), à Nashville (2 à 0) et à Miami (2 à 0), entre autres. Depuis, des succès sur les terrains adverses sont survenus à Kansas City et Toronto, mais la prochaine forteresse à laquelle s’attaque le CFM est mieux protégée.

Cincinnati montre un dossier de 6-0-0 au TQL Stadium, soit le meilleur dossier à la maison de la Major League Soccer (MLS).

«C’est une équipe très solide avec des joueurs décisifs à l’attaque, a expliqué Losada en conférence de presse, mardi. Leur trident offensif est très dangereux. [...] Ils ont un bon équilibre entre les joueurs offensifs et défensifs. Ils font leur travail et c’est pour ça qu’ils ont gagné leurs six matchs à domicile.»

Une question de structure

L’instructeur argentin espère toutefois que les démons d’un passé pas si lointain ne reviennent pas hanter ses hommes à l’étranger. Les correctifs nécessaires devront être bien efficaces contre la deuxième équipe au classement de l’Association de l’Est.

«Sur la route, c’est compliqué pour tout le monde, pas que pour nous, a avancé Losada. Nous mettons plus de concentration et d’énergie sur comment nous pouvons ne pas concéder autant de buts. [Ça prend] une structure organisée, un bon bloc et des schémas défensifs.»

En MLS, le CF Montréal a un dossier d’une victoire et cinq revers à l’extérieur. Son seul gain est survenu le 29 avril contre le Sporting de Kansas City, l’équipe avec la pire fiche de la ligue cette année.

Respect

Losada souhaite que son équipe soit en mesure de conserver le même niveau d’énergie que dans les dernières semaines, ce qui a permis au club de retrouver le droit chemin. En ce moment, il n’y a pas plus constant que Jonathan Sirois, qui a signé quatre blanchissages consécutifs en MLS.

«Je crois que c’est dans la maturité avec laquelle on approche les matchs, surtout les débuts de rencontre, a dit le gardien québécois. Je sais que si on est capable de passer les 10-15 premières minutes où l’équipe à domicile pousse et veut créer beaucoup d’occasions, si on est capable de passer cette tempête-là et rentrer dans notre plan de match, c’est quelque chose qui peut nous aider beaucoup.»

Pour ce qui est du FC Cincinnati, mieux vaut ne pas approcher cette rencontre avec l’impression d’être sous-estimé.

«Je pense qu’il faut respecter chaque adversaire, mais sans les craindre. On sait qu’ils ont gagné tous leurs matchs à domicile. C’est à nous d’aller là-bas et de leur montrer», a assuré Sirois.