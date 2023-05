Ces joueurs qui ont soulevé la coupe Stanley après avoir été échangés par le CH

Peu d’observateurs auraient parié qu’Evgenii Dadonov serait à huit victoires de remporter la coupe Stanley quand il se traînait les savates en zone défensive avec le Canadien de Montréal pendant la première moitié de la présente campagne.

C’est pourtant le cas, puisque le Russe contribue aux succès des Stars de Dallas. Dadonov pourrait devenir le huitième joueur de l’histoire à mettre la main sur un championnat après avoir été échangé par le CH dans la même saison. Voici les sept hockeyeurs qui ont connu ce bonheur :

Patrick Roy, 1996

Il s’agit probablement de la transaction qui a fait le plus mal aux partisans dans l’histoire de la Sainte-Flanelle. Le 6 décembre 1995, le Canadien a échangé le gardien Patrick Roy et l’attaquant Mike Keane à l’Avalanche du Colorado en retour des joueurs d’avant Andrei Kovalenko et Martin Rucinsky, ainsi que du gardien Jocelyn Thibault.

Quatre jours auparavant, Roy avait indiqué au président Ronald Corey qu'il ne jouerait plus pour le Tricolore, et ce, après avoir été laissé devant le filet, même s'il avait accordé neuf buts contre les Red Wings de Detroit.

Quelques mois plus tard, Roy est devenu l’une des pièces maitresses de la première conquête de l’histoire des «Avs». Le Québécois a maintenu un taux d’efficacité de ,921 et une moyenne de buts alloués de 2,10 pendant les 22 matchs qu’il a disputés lors des éliminatoires de 1996. Il a soulevé la troisième de ses quatre coupes Stanley.

Artturi Lehkonen, 2022

Crédit photo : Photo AFP

Visiblement, c’est payant pour l’Avalanche d’acquérir un joueur du Tricolore. Le 21 mars 2022, les «Avs» ont obtenu Artturi Lehkonen en cédant le défenseur Justin Barron et un choix de deuxième tour en 2024. Le patineur finlandais s’est ensuite métamorphosé en attaquant de premier plan et a amassé 20 points en autant de matchs pour aider sa nouvelle équipe à remporter les grands honneurs. De plus, il a inscrit pas moins de quatre buts gagnants pendant les séries, dont celui qui a mis fin à la finale.

Jakub Jerabek, 2018

Crédit photo : AFP

Contrairement à Lehkonen, Jakub Jerabek n’a pas eu un très gros impact sur la victoire de sa nouvelle équipe, mais il peut se vanter d’avoir été un membre des Capitals de Washington quand cette organisation a mis la main sur la première coupe Stanley de son histoire. Le défenseur tchèque avait été obtenu du Canadien le 21 février 2018 en retour d’un choix de cinquième tour en 2019. Jerabek a joué deux petits matchs pendant le parcours éliminatoire des «Caps».

Vladimir Malakhov, 2000

Crédit photo : Photo by Dennis Miles

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le CH a vécu la misère. En plein cœur d’une autre mauvaise campagne, soit le 1er mars 2000, le Canadien a échangé Vladimir Malakhov aux Devils du New Jersey. En retour, il a obtenu Sheldon Souray, Josh DeWolf et une sélection de deuxième tour au repêchage de 2001.

En 1999-2000, Malakhov a fait parler de lui pour les mauvaises raisons et a même été suspendu par le Bleu-Blanc-Rouge. En convalescence après une opération au genou, le Russe a été vu en train de skier au Mont-Tremblant. Cela lui était interdit dans son contrat. C’est notamment à la suite de cette affaire qu’il est passé aux Devils.

Le défenseur a récolté cinq points en 23 matchs et a gagné sa seule coupe Stanley en carrière.

Joe Carveth, Vic Lynn et Bill MacKenzie

Il faut ensuite remonter 50 ans en arrière pour voir un joueur échangé par le Canadien remporter la coupe Stanley. Il s’agit du joueur d’avant Joe Carveth (1950) qui a vécu le bonheur de la victoire avec les Red Wings. Précédemment, il y avait eu l’attaquant Vic Lynn (1947) et le défenseur Bill MacKenzie (1938). Ces deux hommes ont respectivement gagné la coupe Stanley avec les Maple Leafs de Toronto et les Blackhawks de Chicago.