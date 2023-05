Basketball: suspendue pour des commentaires sur la grossesse de l’une de ses joueuses

L’entraîneuse-cheffe des Aces de Las Vegas, Becky Hammon, a été suspendue pour deux matchs par la WBNA en raison de ses commentaires sur la grossesse d’une de ses joueuses.

Le circuit féminin de basketball a annoncé le tout dans un communiqué publié mardi. En plus de la suspension, l’organisation des Aces s’est vu retirer une sélection de premier tour au repêchage.

À lire aussi: Doc Rivers congédié par les 76ers

L’histoire implique la joueuse-vedette Dearica Hamby, présentement enceinte. La WBNA n’a pas divulgué les propos de Hammon, mais a simplement indiqué qu'elle avait formulé des commentaires à la joueuse en lien avec le fait qu’elle attendait un enfant.

En janvier, à la suite de la transaction l'envoyant aux Sparks de Los Angeles, Hamby avait affirmé avoir été «intimidée, manipulée et discriminée» après ses révélations au sujet de sa grossesse.

«D’avoir été traitée de la sorte par une organisation et par des femmes qui sont des mères, qui avaient déclaré "avoir été dans mes souliers", qui prônent la famille, l’esprit d’équipe et l’autonomisation des femmes est très décevant et me rend malade», avait notamment écrit Hamby sur ses réseaux sociaux.

Hammon a pris le poste d’entraîneuse-cheffe des Aces en décembre 2021, après avoir œuvré pendant huit ans comme adjointe chez les Spurs de San Antonio. Plusieurs, dont l’ancien entraîneur des Lakers de Los Angeles Byron Scott, pensent qu’elle pourrait un jour devenir la première entraîneuse-cheffe de l’histoire de la NBA.