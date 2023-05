Une équipe surprise sur le point d'embaucher Patrick Roy?

Et si Patrick Roy devenait le prochain entraîneur des Blue Jackets?

Cette possibilité a été soulevée lors du plus récent épisode du balado «32 Thoughts».

L'expert hockey de la chaîne Sportsnet, Elliotte Friedman, ajoute que la formation de Columbus est plus avancée dans le processus que les autres équipes qui sont à la recherche d'un nouveau pilote.

«Jarmo Kekalainen veut régler ce dossier plus tôt que tard. J'ai le sentiment que les Blue Jackets sont vraiment en avance sur les autres équipes qui veulent embaucher un entraîneur. On va voir si ça peut se passer cette semaine. Ça n'a pas fonctionné avec Brad Larsen et ils vont vouloir une approche complètement différente.»

L'entraîneur-chef des Remparts de Québec n'est toutefois pas le seul candidat qui pourrait mériter ce poste.

«C'est une embauche très importante pour Jarmo Kekalainen. Il n'a pas le droit de se tromper. On entend aussi le nom de Pascal Vincent. Plusieurs croient qu'il mérite sa chance. Je crois qu'ils recherchent un candidat avec une certaine expérience. Je crois aussi que le profil de Peter Laviolette serait sensée.»