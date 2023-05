Steven Butler jeté trop rapidement dans la gueule du loup

Le Québécois Steven Butler a subi une dure défaite par K.-O. technique dès le deuxième round, samedi soir, dans un combat de championnat du monde contre le Kazakh Zhanibek Alimkhanuly, à Stockton en Californie.

Et selon Antonin Décarie, ce résultat démontre bien que son protégé n'était peut-être pas prêt pour un tel défi.

«Ce serait exagéré de dire que c'était la bonne décision [de l'envoyer aussi rapidement contre Alimkhanuly], a-t-il avoué lundi, en entrevue à La Dose. On ne regrette pas d'être allés [en Californie], car on a fait tout ce qui devait être fait. Steven n'a pas coupé les coins ronds et il a été vraiment impressionnant pendant tout son camp d'entraînement.

«Est-ce qu'un combat de plus aurait pu être bénéfique? Probablement. On boxait contre un gaucher, le plan de match est un peu différent. Il l'a très bien respecté, mais reste que 11 semaines c'est relativement court pour faire ce genre d'adaptation assez drastique dans son style.»

Écoutez l'entrevue complète d'Antonin Décarie dans la vidéo ci-dessus.