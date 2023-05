Shaquille O’Neal, entraîneur dans la NBA? Oubliez ça

L’ancien joueur vedette et actuel analyste de basketball à la télévision américaine Shaquille O’Neal rejette toute réorientation de carrière l’envoyant sur le parquet pour diriger une équipe de la NBA.

L’homme de 51 ans est perçu par certains partisans comme un candidat intéressant à l’obtention d’un tel poste un jour dans le circuit Silver. Après tout, il possède un vécu glorieux et ses vastes connaissances de la ligue pourraient constituer un atout pour l’équipe qui miserait sur ses services. Toutefois, le principal concerné a été sans équivoque lors d’un récent entretien avec le magazine «Sports Illustrated».

«Je ne serais probablement jamais capable de travailler comme entraîneur; j’ai une mentalité digne de la vieille école, à l’image des Pat Riley, Phil Jackson et Gregg Popovich. Je ne serais pas en mesure d’interpeller la nouvelle génération, a-t-il estimé. J’ai dirigé mon fils chez les amateurs et nous avons remporté le championnat. Ce fut très plaisant, mais pour moi, c’est fini. Plus jamais.»

Cependant, O’Neal a toujours un vif intérêt à œuvrer comme propriétaire d’une concession, peu importe la manière lui permettant d’atteindre l’objectif. «Personne ne m’a encore appelé, mais je suis intéressé par une certaine organisation en Floride», a-t-il indiqué en évoquant le Magic d’Orlando, formation pour laquelle il a évolué de 1992 à 1996, soit ses quatre premières années dans la ligue.