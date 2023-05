Michel Therrien raconte sa réaction à l’échange de P.K. Subban

La ville de Toronto est sens dessus dessous depuis l’élimination des Maple Leafs aux mains des Panthers de la Floride, il y a quelques jours. Est-ce qu’Auston Matthews sera toujours dans la Ville Reine au début de la prochaine campagne? Rien n’est moins sûr.

Même si Matthews a affirmé son désir de rester avec les Leafs, la possibilité qu’il change d’adresse est bien réelle. Toutefois, si Matthews devait être échangé, il sera plus facile de le faire avant le 1er juillet, date lors de laquelle la clause de non-mouvement de son contrat sera activée.

Cette situation doit certainement rappeler quelques souvenirs aux partisans des Canadiens de Montréal alors que le directeur général, Marc Bergevi,n avait envoyé le défenseur P.K Subban aux Predators de Nashville en retour de Shea Weber, le 29 juin 2016, dans des circonstances contractuelles similaires.

La différence est qu’il reste une année au contrat de Matthews et que Subban n’avait disputé que deux campagnes de son entente de huit ans avec le CH.

«Ça met beaucoup de pression sur l’organisation, a souligné Michel Therrien, lundi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Va-t-on continuer avec ce gars-là?»

Puis, l’entraîneur du CH de l’époque a raconté une anecdote savoureuse à propos de cette transaction.

«Il était minuit moins quart. J’avais reçu la nouvelle la veille et ce n’était pas officiel encore. Il restait quelques détails, a confié Therrien. Quand je l’ai su, j’allais me faire opérer à un genou. Marc Bergevin m’a appelé et il m’a dit qu’on était proche d’une entente. Je lui ai demandé de m’appeler quand mon opération serait terminée.

«Ma femme est venue me chercher, car je ne pouvais pas dormir puisque j’avais été endormi. Il m’appelle. C’est une des premières fois que je la conte (NDLR: l'anecdote). Je ne parle beaucoup et Marc m’explique que la transaction est faite. [...] Je ne dis pas un mot durant tout le chemin. Je suis rendu chez moi et je me demande si j’ai bien compris qu’on vient d’échanger P.K. Subban. Est-ce que je suis encore endormi? Est-ce que je suis encore sur la table d’opération? Ça m’a pris un certain temps avant de le réaliser.»

Est-ce que le même sort attend Matthews avec les Maple Leafs? La réponse sera connue dans quelques semaines.

À voir dans la vidéo ci-dessus.