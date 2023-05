Les Oilers ont «gaspillé une année»

Les visages étaient très longs chez les Oilers d’Edmonton après leur élimination en demi-finale de l’Association de l’Ouest.

C’est un sentiment d’échec qui habitait les joueurs de la formation albertaine dimanche soir, après un revers de 5 à 2 contre les Golden Knights de Vegas dans le sixième match de la série opposant les deux clubs. L’attaquant Leon Draisaitl n’a pas caché qu’il avait l’impression d’avoir raté une occasion en or.

À lire aussi: Marchessault et les Golden Knights finissent le travail à Edmonton

À lire aussi: Jonathan Marchessault, symbole des succès des Golden Knights

À lire aussi: LNH: 30 ans sans coupe Stanley au Canada

«Ça fait mal. C’est difficile de trouver les mots présentement, a-t-il déclaré en conférence de presse. Quand tu amorces une saison, tu veux aller jusqu’au bout et nous avions ce potentiel. Quand tu n’y arrives pas, tu as l’impression d’avoir échoué et d’avoir gaspillé une année. Ça fait très mal.»

Le deuxième meilleur pointeur des séries éliminatoires jusqu’à maintenant (18 points en 12 parties) a été questionné sur ce qu’il retenait de cet échec contre les «Chevaliers dorés».

«Simplement la douleur qui vient avec la défaite, a répondu Draisaitl. Je ne crois pas que personne ici n’a envie de revivre ça. Personnellement, nous devons tous nous assurer de faire tout en notre possible pour ne plus revivre ça.»

Passer par là

De son côté, Connor McDavid a tenté de voir le verre à moitié plein et de tirer du positif de cette défaite crève-cœur des siens.

«J’ai l’impression que toutes les équipes gagnantes ont passé par là, a-t-il affirmé. Ce n’est évidemment pas ce que j’ai envie de vivre. Cela dit, j’ai vraiment l’impression qui faut passer à travers ça pour éventuellement gagner. Je crois aussi que nous avons vécu suffisamment d’adversité. Espérons qu’il s’agissait de la dernière fois.»

C’était la cinquième fois en huit ans que les Oilers participaient aux séries depuis qu’ils ont repêché McDavid avec le premier choix de l’encan amateur de 2015. Le parcours éliminatoire du club d’Edmonton s’est toutefois arrêté une ronde plus tôt que l’an dernier, quand il avait été balayé en finale de l’Association de l’Ouest par l’Avalanche du Colorado.

Skinner prend le blâme

La question des gardiens demeure très présente chez les Oilers après cette nouvelle élimination. En 2022-2023, l’équipe canadienne a décidé de faire confiance à Stuart Skinner, après que ce dernier eut connu une bonne première saison en carrière dans la Ligue nationale. Dans trois des quatre derniers matchs contre les Golden Knights, le candidat en lice pour le trophée Calder a été retiré de la partie.

«Ça fait partie du livre que nous allons écrire un jour, a déclaré Skinner. C’est un chapitre désagréable qui fait mal. C’est ma première année, mais nous avons un groupe vraiment spécial et j’avais l’occasion d’aider cette équipe. Je ne l’ai pas fait.»

«Ça fait cependant partie de l’apprentissage et maintenant de mon histoire.»