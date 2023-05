L'attitude nonchalante d'Auston Matthews dénoncée à Toronto

Des changements devront être effectués à Toronto à la suite de l'élimination des Maple Leafs face aux Panthers de la Floride.

C'est du moins ce que Maxim Lapierre a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», lundi.

«À Toronto, c'est ça le problème. Le gros canon n'apporte pas l'énergie dont tu as besoin. Auston Matthews a des bonnes statistiques, mais souvent il ne marque pas au bon moment. Matthews n'a pas d'intensité et John Tavares n'a plus la vitesse qu'il faut pour dominer dans la LNH d'aujourd'hui. Les quatre vedettes n'entrent pas dans le même moule. Il est là, le problème.»

Dans l'esprit de l'analyste, il ne fait aucun doute qu'Auston Matthews est le joueur qui devrait quitter.

«Personne ne va vouloir du contrat de Tavares. Moi, je pense que c'est Matthews qui va partir. Ça va se jouer entre Matthews et William Nylander, mais moi je me débarrasserais de Matthews. Je trouve Nylander plus compétitif et plus engagé que Matthews.»

L'ancien des Canadiens avoue qu'il ne voit la même flamme dans les yeux de la vedette des Maple Leafs que celle qu'il peut voir chez les grands joueurs.

«Je ne veux rien lui enlever, mais je ne trouve pas que c'est le genre de joueur qui va peut-être un jour devenir comme Alexander Ovechkin. Le jour où Ovechkin s'est fâché, il s'est fâché pour vrai et il avait ça en dedans de lui. C'était juste bien caché. Matthews, moi je pense qu'il ne l'a pas du tout.»

Lapierre ne croit pas que Kyle Dubas doit être étiqueté comme le responsable de l'élimination de son équipe, même s'il n'est pas certain qu'il mérite de revenir l'an prochain.

«Tu ne peux pas blâmer Dubas, cette année, pour ce qu'il a fait. Il manquait de caractère et il est allé chercher six ou sept joueurs de caractère. La réalité est qu'il n'a toutefois pas été chercher le renfort qu'il avait besoin devant le filet et en défense. Est-ce qu'il mérite de perdre son poste pour ça? Non, mais en même temps il faut passer à autre chose.»

