Intimidé au Centre Vidéotron: les Remparts offrent une journée spéciale à un fan des Mooseheads atteint du syndrome de Down

Un événement triste survenu samedi à la fin du deuxième match de la série entre les Remparts de Québec et les Mooseheads de Halifax s’est transformé ce midi en une occasion spéciale pour un jeune homme atteint du syndrome de Down.

Dans les derniers instants de la victoire de 6-3 des Mooseheads au Centre Vidéotron, Tyler Long a été pris à partie par quelques partisans des Remparts. Bouleversé par les événements, sa mère Joanne Long a partagé dimanche un message sur les réseaux sociaux qui a fait boule de neige.

Après un premier refus, la mère et son fils ont accepté l’invitation des Remparts d’assister à l’entraînement de l’équipe au complexe des Mooseheads à Dartmouth. Il a fallu l’intervention de Chris MacDonald, un ami de la famille et ancien préposé à l’équipement des Mooseheads pour qu’il soit présent.

Crédit photo : Photo Didier Debusschère

Portant son chandail des Mooseheads, Tyler a passé l’entraînement sur le banc des Remparts en compagnie du préposé à l’équipement Stéphane Savard. Après la pratique, il a eu droit à une haie de tous les joueurs et à un message de l’entraîneur-chef et directeur-gérant Patrick Roy. Une photo de groupe a été prise et Tyler avait un message pour les joueurs.

Crédit photo : Photo Didier Debusschère

«Amusez-vous et passer une belle journée», a lancé Tyler qui besogne depuis six ans comme adjoint au préposé de l’équipement des Mooseheads.

Nathan Gaucher a été touché par le message de Tyler. «Quand un jeune homme comme Tyler te souhaite une bonne journée et de t’amuser, ça veut tout dire. C’est le fun de l’avoir accueilli et de le voir avec un gros sourire. On l’a rendu heureux et c’est ce qu’on voulait. C’est ordinaire ce qu’il a vécu. Nos amateurs nous donnent beaucoup et c’est le fun de pouvoir redonner.»

Crédit photo : Photo Didier Debusschère

Roy est heureux de la tournure des événements. «Lorsque Nicole (Bouchard) a contacté la dame, la première chose qu’on voulait c’est que la famille vive une belle expérience. On ne contrôle pas ce qui se passe dans un amphithéâtre, mais c’est malheureux ce qui est arrivé au jeune après le match. Tout ce qu’on pouvait faire, c’est de démontrer la classe de l’organisation.»

Bourse de 5000$

Les Remparts ont offert une bourse de 5000$ au jeune homme. «Notre fonds d’études (tirage du 50-50) a ramassé assez d’argent dans les derniers temps qu’on peut lui donner pour défrayer des soins. Comme organisation, on aime les gens et on veut prendre soin des gens. C’est une priorité pour nous.»

Crédit photo : Photo Didier Debusschère

Roy s’est adressé à Tyler sur la glace. «Je voulais simplement qu’il sente qu’il était le bienvenu sur la glace avec nous et qu’il sente l’amour des gars. On voulait qu’il vive de bons moments.»

Roy comprend la réaction de la mère de famille d’avoir été réticente au départ d’accepter l’invitation des Diables rouges. «Elle a vécu une expérience qui n’est pas agréable et je peux la comprendre. L’important est qu’elle sache qu’on veut le bien de tous et chacun lorsqu’ils assistent à un match à Québec.»

Crédit photo : Photo Didier Debusschère

Encore ébranlée par les événements de samedi soir, Mme Long n’a pas été en mesure de poursuivre l’entrevue. «J’ai le sentiment de ne pas avoir été en mesure de protéger mon fils.»

Au cœur des discussions entre les Remparts et Mme Long, la directrice des services Nicole Bouchard raconte le déroulement des événements qui ont mené à cette conclusion heureuse. «Mme Long était contente qu’on l’appelle, mais elle ne voulait pas déranger en se présentant à l’aréna. Son cœur de maman avait mal. J’ai rappelé Chris qui l’a convaincu de venir. Elle était très émue quand elle a appris que les Remparts allaient donner une bourse à son fils. Quant à son fils, voir son sourire fendu jusqu’aux oreilles quand il s’est retrouvé avec les joueurs n’avait pas de prix. Les événements de samedi n’ont pas leur place et ne représentent par les valeurs de l’organisation.»