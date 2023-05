Des équipes de la LNH furieuses envers Gary Bettman?

Si jamais on devait assister à une finale de l'Ouest entre les Golden Knights de Vegas et le Kraken de Seattle, plusieurs équipes feraient bien de demander à Gary Bettman de rendre des comptes.

C'est du moins ce que Philippe Boucher a déclaré lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, lundi.

«J'aimerais ça savoir ce que les propriétaires doivent dire de voir deux nouvelles équipes comme ça s'affronter en troisième ronde. Quand tu as des équipes qui piétinent, qui pataugent et qui travaillent pour essayer de se rendre là depuis des années et même des décennies dans le cas de Toronto. Je me demande vraiment ce que le monde peut dire.»

Même s'il n'aimerait pas voir un tel scénario se réaliser, l'ancien joueur a tenu à louanger les dirigeants des deux formations.

«C'est mérité. Ce sont deux équipes construites d'une façon complètement différente. On a fait des cadeaux à Vegas et ils ont utilisé cette marge de manoeuvre pour aller chercher des joueurs comme Mark Stone et Jack Eichel. Du côté de Seattle, ils sont allés chercher des joueurs de profondeur. Du premier au dernier, ce sont des bons joueurs. Ils jouent à l'image de leur leader Yanni Gourde.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.