Carlos Alcaraz battu par le 135e joueur mondial

Carlos Alcaraz, qui redeviendra numéro un mondial lundi prochain et restait sur deux titres, à Barcelone et à Madrid, a été battu lundi dès le troisième tour du Masters 1000 de Rome, lundi.

Il a été battu par le 135e joueur mondial, Fabian Marozsan, en deux manches de 6-3 et 7-6 (4).

À moins de deux semaines du début de Roland-Garros, où il sera l'un des principaux favoris, l'Espagnol de 20 ans a été pris de vitesse par son adversaire hongrois, qui n'avait encore jamais remporté de match sur le circuit de l’ATP avant ce tournoi.

Au prochain tour, Marozsan, 23 ans, tentera d'accéder aux quarts de finale face au Croate Borna Coric (16e).

Pour Alcaraz, c'est un coup dur inattendu à une série de haute volée. Après avoir manqué les Internationaux d'Australie en janvier en raison d'une blessure, il a remporté quatre des six tournois disputés depuis, à Buenos Aires, Indian Wells, Barcelone et Madrid. Il a en outre joué la finale à Rio et les demi-finales à Miami.

Au total, avant d'affronter Marozsan, Alcaraz affichait depuis le début de la saison deux défaites pour 30 victoires, dont 20 sur terre battue.

Mais, aussi étonnant que ce soit, il a été étouffé par Marozsan, au point de laisser paraître des gestes de frustration.