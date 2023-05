Auston Matthews et Mitch Marner lancent un message à la direction des Maple Leafs

Les Maple Leafs croyaient avoir mis fin à leur malédiction en franchissant le premier tour éliminatoire pour la première fois en 19 ans. Toutefois, leur sortie expéditive aux mains des Panthers a rapidement ramené une humeur massacrante dans la Ville-Reine.

À lire aussi: John Tavares ne veut pas quitter les Maple Leafs

À lire aussi: «Tout le monde disait que j’étais le pire flop de l’histoire, mais...»

À lire aussi: Les Oilers ont «gaspillé une année»

Évidemment, ont été pointés du doigt pour cette fin en queue de poisson, les quatre membres du groupe de meneurs : Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares et William Nylander. Celui sur qui Kyle Dubas a investi pratiquement la moitié de son enveloppe salariale avec l’objectif clair de gagner avec l’attaque.

Dans certains médias torontois, on s’attend à un grand ménage. Sur la glace comme dans les hauteurs du Scotiabank Arena.

Tout premier choix du repêchage en 2016, Matthews amorcera la dernière année de son contrat. Idem pour Nylander. Pour leur part, Marner et Tavares verront leur entente venir à échéance au terme de la campagne 2024-2025.

« Mon intention est de demeurer ici pour longtemps, a fait savoir Matthews aux reporters présent au bilan de saison des Leafs, à Toronto. J’ai déjà dit qui à quel point j’aime jouer ici. Pour moi, c’est un honneur. Les efforts que l’on déploie pour tenter d’atteindre le résultat souhaité sont extrêmement motivants. »

« C’est important que ça se fasse avant le début de la prochaine saison, mais ça se réglera en temps et lieu. »

Pour les Maple Leafs, le temps risque de presser un peu plus puisque le premier juillet, c’est également la date à laquelle la clause de non-mouvement de l’attaquant de 25 ans entrera en vigueur. Tout comme pour Marner. S'ils souhaitent alléger leur masse salariale sans perdre les services de ces joueurs pour rien, des transactions pourraient être à considérer.

« J’ai la chance de jouer pour cette équipe. Je veux continuer de jouer pour cette équipe et j’espère pouvoir continuer de jouer pour cette équipe. C’était mon rêve en grandissant», a fait valoir Marner, originaire de la région de Toronto.

Invisibles face aux Panthers

D’ailleurs, si les quatre leaders offensifs ont été productifs en saison, ce fut loin d’être le cas en séries éliminatoires. Dans chacune des sept dernières rencontres qu’ils ont disputées, les Leafs ont inscrit deux buts.

« On a eu nos occasions. Contre les Panthers, on a eu plus d'attaques en surnombre que face au Lightning. (Sergei) Bobrosvky était dans son élément. Il aurait fallu qu'on soit plus incisif autour de lui », a analysé Marner.

C’est insuffisant pour espérer gagner, même en prolongation. Et c’est difficilement compréhensible de la part d’une formation qui s’est classée au neuvième rang pour les buts marqués (278) pendant la saison régulière.

Face aux Panthers, les quatre gros canons des Leafs ont été limités à trois buts (deux pour Nylander et un pour Marner). Matthews? Il a dû se contenter de deux mentions d’assistance. Deux points acquis lors des deux premiers matchs de la confrontation.

Au cours du calendrier, les quatre attaquants avaient combiné leurs efforts pour 146 buts, soit plus de la moitié de la production de l’équipe (52,5%).

« Si j’avais toutes les réponses, je ne serais pas devant vous présentement, a lancé Matthews aux journalistes qui l’entouraient. Toutes les équipes qui ont gagné ont d’abord vécu des choses qu’elles auraient préféré ne pas vivre. »

« C’est l’évolution qui mène vers une équipe qui lutte pour des championnats saison après saison et qui se place en position pour être des prétendants. C’est ce qu’on essaie de bâtir ici», a-t-il poursuivi.

Sauf que, considérant le noyau de joueurs en place, ça ne semble pas avancer vite.

Rielly garde confiance

On peut donc se demander si c’est ce même groupe qui mènera l’équipe à la terre promise pour la première fois depuis 1967.

Morgan Rielly, le joueur le plus solide de l’équipe au cours de ces deux rondes éliminatoires, le souhaite.

« Il n’y a aucun doute que j’ai encore confiance en ce groupe. C’est difficile quand les résultats ne sont pas là, parce que c’est tout ce qui compte, mais je crois que les bonnes choses se passent », a indiqué le défenseur, lui sous contrat avec les Leafs jusqu’au terme de la saison 2029-2030.

D’ailleurs, il n’a pas hésité à réitérer sa confiance envers Dubas, pour qui la situation risque de chauffer au cours des prochains jours. Les Leafs n’ont remporté qu’une ronde éliminatoire depuis son arrivée en poste le 11 mai 2018.

« Je crois en lui. Tout ce qu’il fait, c’est dans les meilleurs intérêts de l’équipe. Il nous a placés dans une position où nous avions l’occasion de gagner. Il ne faut pas oublier que, ultimement, ce sont les joueurs qui se trouvent sur la glace. »

On verra si Brendan Shanahan, le président de l’équipe, fera la même lecture de la situation.