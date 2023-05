Arsenal trébuche, Manchester City à portée du titre

Après la défaite à domicile d'Arsenal contre Brighton (3-0) dimanche lors de la 36e journée, il ne manque plus que trois points à Manchester City pour conserver son titre de champion d'Angleterre.

Avec quatre points d'avance, trois matchs à jouer contre deux seulement pour Arsenal et une différence de buts largement favorable (+61 contre +41), on ne voit plus trop comment les Citizens pourraient ne pas s'assurer un cinquième sacre en six ans et asseoir un peu plus encore leur domination sur la Premier League.

Dimanche prochain, face à Chelsea, actuellement 11e, les hommes de Pep Guardiola tenteront d'enchaîner un 12e succès consécutif en championnat dans un sprint final qu'ils ont mené tambour battant.

«Mathématiquement, c'est encore possible et c'est le football, mais aujourd'hui c'est impossible de penser au titre», a réagi l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, dépité, au micro de Sky Sports après le match.

Premiers en lice dans la journée, City a fait le travail avec sérieux à Everton (3-0).

À trois jours de leur demi-finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid, les vingt premières minutes des Cityzens ont été un peu poussives, mais tout s'est débloqué grâce à un doublé et une passe décisive d'Ilkay Gündogan.

Déjà auteur des deux buts de la victoire contre Leeds (2-1) le week-end dernier, le milieu allemand, en fin de contrat cet été, a reçu un centre de Riyad Mahrez aux sept mètres, dos au but, et réalisé un contrôle parfait avant d'enchaîner une petite pichenette vers l'arrière qui a mystifié Jordan Pickford (1-0, 37e).

Deux minutes plus tard, décalé côté gauche, son centre a trouvé la tête de Erling Haaland qui a pris à contre-pied le portier d'Everton pour doubler la mise (2-0, 39e).

Et en début de seconde période, d'une feuille morte parfaite sur un coup franc aux 18 mètres, Gündogan a trouvé la lucarne droite du but adverse (3-0, 51e) pour offrir une fin de match tranquille aux siens.

Arsenal à court

La balle était alors dans le camp d'Arsenal, qui restait sur une victoire convaincante à Newcastle (2-0), 3e au classement.

Mais la tâche des Gunners était à peine moins compliquée face à Brighton, 6e au classement, une place qui envoie en Ligue Europa la saison prochaine, avec une longueur d'avance sur Tottenham et Aston Villa, qui ont joué deux matchs de plus.

En tête du classement la majeure partie de la saison, les Gunners sont retombés dans les travers observés lors du trou d'air qu'ils ont subi en avril, quand ils n'avaient pris que trois points en quatre journées et essuyé une correction à Manchester City (4-1).

Face aux Seagulls, les hommes de Mikel Arteta ont manqué de tranchant dans leurs attaques et de précision dans la finition.

Martin Odegaard (15e), Bukayo Saka (45e) ou Reiss Nelson (64e) ont vu leurs tentatives fuir le cadre de très peu, alors que Leandro Trossard, arrivé de Brighton cet hiver, a même touché le haut de la transversale peu après la demi-heure de jeu.

«Brighton a perdu beaucoup de ballons dans sa propre moitié de terrain et on aurait pu vraiment capitaliser dessus en première période, à six occasions, je crois, mais on ne l'a pas fait», a déploré Arteta.

Les hommes de Roberto de Zerbi se sont montrés, eux, plus réalistes, le jeune Paraguayen Julio Enciso (19 ans) se trouvant à point nommé aux six mètres pour reprendre de la tête un centre à rebond de Pervis Estupinan (0-1, 51e).

En toute fin de match, alors qu'Arsenal poussait mais de façon assez stérile, Deniz Undav (0-2, 85e) puis Estupinan (0-3, 90+6) sont allés porter l'estocade aux espoirs des Gunners, dont le dernier titre de champion d'Angleterre remonte à la saison 2003-04.

Ils essaieront de faire le plein de points à Nottingham Forest et en recevant Wolverhampton, pour atteindre 87 points, leur plus haut total depuis leur dernier titre (90), justement.

Mais les Londoniens ne devront surtout pas voir cette deuxième place comme un échec, tant ils ont poussé City et sa kyrielle de stars dans leurs derniers retranchements.