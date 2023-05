Arme à feu: Ja Morant encore dans l'eau chaude

Les Grizzlies de Memphis ont suspendu le joueur vedette Ja Morant de toutes activités de l’équipe après qu’une vidéo le montrant en possession d’une arme à feu ait circulé sur les réseaux sociaux samedi soir.

L’organisation a annoncé la suspension du garde dimanche matin via un communiqué et celle-ci n’a pas émis d’autres commentaires.

Visiblement Ja Morant n'a pas retenu la leçon... Il a encore été vu avec un gun à la main dans un live Insta 🤦‍♂️pic.twitter.com/nqptPRasbN — Basket-Infos (@Basket_Infos) 14 mai 2023

La NBA n'a pas commenté cette affaire.

La vidéo qui a été publiée lors d'un direct sur Instagram montre le principal intéressé sur le siège passager d'une voiture en tenant ce qui semble être un pistolet dans sa main gauche. Le moment où la vidéo a été filmée n'a pas été précisé. Celle-ci a d’ailleurs été supprimée.

Morant avait été suspendu par la NBA deux mois plus tôt en raison d’un incident similaire.

Celui-ci avait quitté l’équipe du Tennessee et il s'était inscrit à un programme de soutien psychologique, en mars, après qu'une vidéo ait montré le joueur de 23 ans tenant une arme dans un bar de Denver.

Il a été suspendu huit matchs après avoir eu une rencontre au préalable avec le commissaire de la NBA Adam Silver. Le grand patron de la NBA avait alors mentionné que sa conduite était «irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse».

Le natif de la Caroline du Sud avait déclaré lors d’une entrevue à ESPN qu'il réalisait «ce que j'avais à perdre» et qu'il essaierait d'être «plus responsable, plus intelligent et de rester à l'écart de toutes les mauvaises décisions».