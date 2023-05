Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 14 mai qui en valent le détour.

Hockey : Golden Knights de Vegas c. Oilers d’Edmonton

Les Oilers d’Edmonton n’ont plus droit à l’erreur. Les hommes de Jay Woodcroft tirent 3 à 2 dans la série de deuxième tour qui les opposent aux Golden Knights de Vegas.

Une statistique pourrait jouer en faveur des Oilers. Lors de la précédente série, Edmonton avait remporté le match numéro 6 contre les Kings de Los Angeles leur permettant de se sauver avec la série.

La formation de l’Alberta peut compter sur Leon Draisaitl qui est tout feu tout flamme depuis le début des séries éliminatoires. L’Allemand a inscrit 18 points, dont 13 buts en rencontres éliminatoires. Son coéquipier Connor McDavid est lui aussi en feu depuis le début de la grande danse du printemps avec une récolte de 19 points dont sept buts en 11 rencontres éliminatoires. Le monstre à deux têtes des Oilers pourrait faire la différence lors de ce sixième match.

Prédiction : Victoire des Oilers d’Edmonton avec un écart de 1,5 but - 2,25

Baseball : Rays de Tampa Bay c. Yankees de New York

Les Yankees de New York connaissent de bons moments par les temps qui courent après un début de saison plus difficile. Les new-yorkais ont remporté cinq de leurs six derniers matchs et ils viennent de remporter deux matchs consécutifs face à la meilleure équipe de la MLB, les Rays de Tampa Bay par des pointages de 6 à 5 et de 9 à 8. Les «bombardiers du Bronx» peuvent compter sur un Aaron Judge qui traverse une bonne séquence. Le numéro 99 a frappé deux circuits et neuf coups sûrs lors des sept derniers matchs.

Prédiction : Victoire des Yankees de New York - 1,95

Tennis : Andrey Rublev c. Alejandro Davidovich Fokina

Andrey Rublev connaît du succès cette saison. La sixième raquette au monde a atteint les finales lors de trois tournois cette saison soit à Dubaï, Monte-Carlo et au Srpska Open. Il a d’ailleurs remporté le Master de Monte-Carlo. Son adversaire, Alejandro Davidovich Fokina (34e joueur mondial) n’a pas fait mieux que les quarts de finale cette saison. Les deux joueurs se sont affrontés à deux reprises en carrière et Rublev a eu le dessus lors des deux duels contre son prochain adversaire.

Prédiction : Victoire de Andrey Rublev en deux manches - 2,26