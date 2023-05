Ça grogne à l’interne chez les Maple Leafs

Un vent de changement risque de souffler bientôt sur Toronto, mais on ignore toujours quels éléments seront emportés par la bourrasque.

Kyle Dubas est le candidat le plus plausible à écoper pour l’élimination des Maple Leafs par les Panthers au deuxième tour des séries. Le directeur général semble être en froid avec le président de l’équipe, Brendan Shanahan. C’est l’hypothèse soulevée par notre collaborateur Jacques Martin, samedi, au lendemain de la fin abrupte du parcours éliminatoire des Leafs.

«Ce qui m’intrigue, c’est qu’avant cette année on voyait toujours Brendan Shanahan et Kyle Dubas regarder les matchs ensemble dans la même loge. Cette année, on n’a pas vu du tout Shanahan avec Dubas, c’est Jason Spezza qui était avec lui. Pour moi, c’est une indication que le président de l’équipe et le directeur général ne sont pas sur la même page», a soutenu l’ancien entraîneur-chef.

Martin s’attend à davantage de mouvement dans les bureaux que dans le vestiaire.

«Il y aura probablement des changements dans le management. Chez les joueurs, il y aura du changement éventuellement, mais ce n’est pas facile d’échanger des joueurs avec de gros contrats. Les Leafs ont quatre attaquants qui leur coûtent 40 millions, alors je pense que probablement un des quatre sera échangé.»

Martin n’a toutefois pas précisé quel joueur est le plus susceptible selon lui de quitter la Ville Reine entre John Tavares, Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander.

L’entraîneur-chef Sheldon Keefe pourrait très bien lui aussi ne pas revenir la saison prochaine, surtout si Dubas n’est plus là.

«On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais lorsqu’il y a un changement de directeur général, il y a également souvent un changement d’entraîneur.»

«Ils ont gagné leur coupe Stanley en 1re ronde!»

Un autre de nos analystes, l’ex-gardien Mathieu Chouinard, pense aussi qu’«il y aura de gros changements à Toronto, du côté des joueurs et au deuxième étage».

Il s’est montré très critique du travail des joueurs contre les Panthers.

«Il n’y avait pas de sentiment d’urgence et d’implication. On sentait qu’on n’avait pas d’engagement. On dirait qu’on n’avait pas peur de perdre. On dirait qu’ils avaient déjà "booké" leur départ de golf! Je pense qu’on avait gagné notre coupe Stanley en première ronde. On a eu ce sentiment-là dans la ville et dans la formation. C’était une pression enlevée de leurs épaules de finalement passer la première ronde.»

