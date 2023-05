Voici pourquoi il ne faut pas négliger les Stars

Les Stars de Dallas ont besoin d’une seule victoire pour atteindre le carré d’as des éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) et s’ils se retrouvent en position avantageuse, c’est en raison de la performance de leurs joueurs-clés.

Depuis le début des séries, les meilleurs éléments de la formation de l’entraîneur-chef Peter DeBoer ont effectivement occupé le haut du pavé. Grâce à deux buts et une mention d’aide dans le cinquième duel de deuxième tour face au Kraken de Seattle, jeudi, Roope Hintz a rejoint Leon Draisaitl, des Oilers d’Edmonton, au sommet des pointeurs du circuit Bettman; il revendique 18 points en 11 parties d’après-saison, après en avoir récolté 75 durant le calendrier régulier.

Puis, Jason Robertson (11), Max Domi (10) et Jamie Benn (10) comptent chacun au moins une dizaine de points, tandis que Joe Pavelski en a amassé neuf malgré une absence de cinq rencontres liée à une mise en échec du défenseur du Wild du Minnesota Matthew Dumba. Ainsi, DeBoer est très reconnaissant de la contribution de ses piliers, particulièrement Hintz, acteur important du gain de 5 à 2 qui a procuré une priorité de 3 à 2 aux Stars dans la demi-finale de l’Association de l’Ouest.

«Il a été un hockeyeur dominant pour nous et il s’est levé dans les moments les plus importants. C’était évidemment une partie cruciale et au cours des 10 premières minutes, il a fait savoir à tout le monde dans l’édifice qu’il était là pour jouer. Il a transporté pratiquement à lui seul notre groupe, ce qu’il a fait durant pas mal toute la série», a évalué DeBoer au site NHL.com.

Toutefois, la contribution de tous demeure indispensable afin d’accumuler des victoires au printemps. Les Stars croient avoir compris le message.

«Chacun doit fournir un effort supplémentaire. Ce sont ces joutes de séries que vous souhaitez disputer. Vous voulez jouer, batailler, compétitionner pour vos coéquipiers, votre gardien, vos partisans et tout. Ces rencontres sont plaisantes», a considéré Robertson.

Rien n’est perdu

Du côté de Seattle, tous connaissent la précarité de la situation et entendent redoubler d’ardeur afin d’orchestrer une remontée décisive.

«Ils sont talentueux, gros et rapides, peu importe les qualificatifs que vous voulez utiliser. Je pense cependant que nous avons offert du très bon hockey, a souligné le défenseur Adam Larsson. J’ai confiance que nous pouvons revenir dans cette série. C’est loin d’être fini. Il suffit de nous regrouper et de continuer à pousser vers l’avant.»

Sauf qu’en plus du travail, il faut des décisions logiques sur la patinoire et une stratégie qui fonctionne, d’après l’attaquant Jordan Eberle.

«On veut jouer de manière agressive, sur la pointe des pieds, et patiner. [...] On souhaite constituer une formation rapide, mais on doit être intelligent, a-t-il dit. Nous ne pouvons plonger partout et concéder des attaques en surnombre ou des occasions de marquer. Il faut compter sur une présence d’expérience qui nous aidera à déterminer quand il faut faire ceci et ne pas faire cela. Même si vous êtes certain dans 98 % des cas, la rondelle finit dans notre filet dans les 2 % qui restent. Trouvons donc un moyen de continuer à jouer ainsi et de réduire les chances de l’adversaire.»

Le sixième match Stars-Kraken aura lieu samedi à 19 h sur les ondes de TVA Sports.