Le Canada chasse le gardien letton en cinq minutes, blanchissage pour Montembeault

Le Canada n’a eu aucun mal à ébranler la charpente de la Lettonie dans son match d’ouverture au Championnat du monde masculin de l’IIHF, vendredi. En confiance, Samuel Montembeault a signé un blanchissage de 6 à 0, à Riga.

Devant une foule évidemment partisane envers leurs adversaires, les Canadiens ont voulu frapper tôt pour faire taire la foule. Les partisans lettons ont tout de même appuyé leurs favoris sur chaque percée offensive.

Au pointage, toutefois, ça n’a jamais rapporté ses fruits. Lawson Crouse et Scott Laughton ont marqué tour à tour dans les cinq premières minutes de l’engagement initial. Le gardien Ivars Punnenovs a immédiatement été envoyé aux douches et c’est Arturs Silovs qui a pris sa place.

Celui qui a joué pour les Lions de Trois-Rivières et les Canucks de Vancouver au cours des deux dernières saisons a fait mieux que son homologue, mais il a néanmoins cédé quatre fois sur 25 lancers.

Les Québécois Joe Veleno et Samuel Blais, ainsi que MacKenzie Weegar et Jack McBain, ont marqué. Le jeune Adam Fantilli, qui devrait partir très tôt au repêchage de la Ligue nationale de hockey de cette année, a obtenu une mention d’aide sur le dernier but du Canada.

Montembeault, lui, a bloqué 23 lancers. Le défenseur Justin Barron, également du Tricolore, a passé 13 min 06 s sur la patinoire, étant l’un des six patineurs de l’unifolié à ne pas inscrire de point à sa fiche.

Le Canada reprendra l’action dimanche contre la Slovénie.