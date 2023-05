Cinq joueurs autonomes qui feront l’objet d’une surenchère

Les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) voulant s’améliorer par l’entremise du marché des joueurs autonomes devront être particulièrement agressives, cet été, puisqu’elles n’auront pas l’embarras du choix.

En effet, peu de joueurs de premier plan n’ont pour l’instant aucune entente valide en vue de la prochaine campagne. Voici donc cinq athlètes que les directeurs généraux du circuit Bettman s’arracheront s’ils atteignent l’autonomie complète.

Vladimir Tarasenko - attaquant

Crédit photo : Photo AFP

Parmi les futurs joueurs autonomes, l’attaquant russe est sans aucun doute celui qui a le plus le compas dans l'œil. Il a six campagnes de plus de 30 buts derrière la cravate et n’a encore que 31 ans. Ses ennuis de santé semblent être derrière lui et il a su avoir un impact avec les Rangers de New York malgré la congestion dans leur groupe d’avants. Touchera-t-il un salaire supérieur à 7,5 millions $, montant annuel qu’il encaissait en vertu de son entente précédente ? On en doute, mais il possède un coffre à outils unique parmi les hockeyeurs qui seront libres comme l’air.

Vladislav Gavrikov - défenseur

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Kings de Los Angeles ont dû sacrifier un choix de première ronde pour mettre la main sur Gavrikov et le gardien Joonas Korpisalo, et malgré leur élimination hâtive, ils ne regrettent sûrement pas cette transaction. Ils sont tous les deux devenus des membres clés de l’équipe et il n’est pas exclu qu’ils soient de retour dans la ville des anges en 2023-2024. Coincés sous le plafond salarial, les Kings pourraient toutefois devoir laisser filer Gavrikov. Doté d’un gros gabarit et ayant déjà connu une saison de 33 points, il verra au moins son salaire annuel de 2,8 millions $ doubler.

Alex Killorn - attaquant

Crédit photo : Getty Images via AFP

Voilà un joueur qui devrait attirer l’attention de Kent Hughes et du Canadien de Montréal. Même s’il est né à Halifax, le vétéran de 33 ans a passé la majorité de sa vie dans la métropole québécoise. Il a remporté deux fois la coupe Stanley et a une expérience de 140 matchs éliminatoires. Il a établi des sommets personnels au chapitre des buts (27) et des points (64) cette saison et a démontré qu’il avait sa place dans un top 6. Aucun joueur autonome n’a amassé plus de points que Killorn en 2022-2023. Acceptera-t-il de laisser quelques dollars sur la table pour rester sous le soleil floridien, ou imitera-t-il Ondrej Palat en faisant ses valises pour signer une entente plus lucrative?

Dmitry Orlov - défenseur

Crédit photo : Getty Images via AFP

À l’instar de son compatriote Gavrikov, Orlov pourrait tester le marché si son équipe, les Bruins de Boston, est incapable de libérer des fonds sous le plafond salarial. Après avoir été acquis des Capitals de Washington, Orlov a été tout simplement phénoménal avec les «Oursons». Il a amassé 17 points en 23 duels pour terminer la saison régulière, avant de récolter huit mentions d’aide en sept duels éliminatoires. Orlov est un défenseur complet qui évoluerait sur la première paire de la plupart des formations du circuit. Une équipe n’hésitera pas à lui offrir le pactole, surtout qu’il est encore dans la fleur de l’âge, à 31 ans.

Tyler Bertuzzi - attaquant

Crédit photo : Getty Images via AFP

Bertuzzi et Michael Bunting, des Maple Leafs de Toronto, représentent deux options de qualité pour une équipe voulant ajouter un attaquant aussi hargneux que talentueux. Le neveu de Todd Bertuzzi a fait les manchettes dans les dernières années en étant le seul joueur du circuit non vacciné contre la COVID-19, mais il a aussi connu une saison de 30 buts et 62 points en 2021-2022. Malgré le bref parcours éliminatoire des Bruins, ses cinq buts et 10 points en sept matchs n’ont certainement pas nui à sa valeur. Depuis ses débuts dans le circuit, il n’a paraphé que des ententes à court terme. Bertuzzi sera à la recherche d’une longue et lucrative entente, et plusieurs équipes pourraient mordre à l’hameçon.

Ils seront aussi convoités

Gardiens de but: Tristan Jarry (Penguins de Pittsburgh), Frederik Andersen (Hurricanes de la Caroline), Joonas Korpisalo (Kings de Los Angeles);

Défenseurs: Matt Dumba (Wild du Minnesota), Damon Severson (Devils du New Jersey), Brian Dumoulin (Penguins de Pittsburgh);

Attaquants: J.T. Compher (Avalanche du Colorado), Patrick Kane (Rangers de New York), Ryan O’Reilly (Maple Leafs de Toronto), Ivan Barbashev (Golden Knights de Vegas).