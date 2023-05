Les Lions de Trois-Rivières font une mise au point sur leur avenir

Réagissant à des informations diffusées la veille, les Lions de Trois-Rivières ont indiqué vendredi qu’ils seront de retour au Colisée Vidéotron pour y disputer la saison prochaine malgré la mise en demeure qu’ils ont reçue de la part de la Ville.

L’organisation a commenté un texte publié par le quotidien «Le Nouvelliste» qui a évoqué la procédure intentée par l’administration municipale contre Deacon Sports and Entertainment (DSE), propriétaire de la concession. Le tout faisait état de mauvaises créances d’environ 600 000 $, résultat du bail liant les parties concernées pour l’exploitation du domicile des Lions, ajoutant que des rumeurs de vente de l’équipe circulaient.

Or, le club a voulu se montrer rassurant à propos de son futur. À tout le moins, il disputera la prochaine campagne en sol trifluvien.

«DSE a confirmé à plusieurs reprises que les Lions seront en Mauricie pour plusieurs années à venir. À noter que l’ECHL exige une garantie financière de la part de toutes ses équipes en janvier de chaque année, afin d’assurer leur engagement pour la saison à venir. DSE a fourni cette garantie en bonne et due forme et le calendrier 2023-2024 des Lions sera dévoilé dans les prochaines semaines», ont affirmé les Lions par voie de communiqué.

Quant à la suite à long terme, ils ne veulent pas trop se compromettre.

«DSE souhaite réitérer qu’elle n’est pas activement à la recherche de nouveaux investisseurs dans son projet présentement. Cela dit, pour des raisons de confidentialité, aucun commentaire ne pourrait être émis par l’organisation si elle entre en discussion avec une tierce partie au sujet d’une telle transaction.»

Demeurer en bons termes

Les Lions disent vouloir également maintenir une relation saine avec la Ville en dépit des démarches en cours. Une résolution favorable est souhaitée par le club qui a complété au printemps sa deuxième année au sein de l’ECHL.

«Cette procédure représente un recours administratif usuel pour régler un imbroglio contractuel. Celui-ci a été effectué dans le but de protéger les intérêts de la Ville sans pour autant avoir comme objectif de résilier le bail ou briser le contrat. Au contraire, l’intérêt de maintenir la bonne relation établie depuis trois ans entre la Ville de Trois-Rivières et la concession demeure la même, tout comme la position de la direction de DSE face à la vente de l’équipe, a-t-on spécifié. Or, des ajustements seront apportés par l’organisation, qui a investi plusieurs millions de dollars depuis de nombreuses années dans la communauté, afin de régler cette situation et d’ainsi offrir aux partisans une troisième saison en plus de nombreux événements hauts en couleur au Colisée Vidéotron.»

«De plus, il est pertinent de noter que la ville détient une garantie bancaire de la part de DSE équivalant au montant total de leur loyer annuel. Ainsi, en aucun temps, il n’y a eu un risque que la Ville n’obtienne pas le montant dû.»

Directeur général de la Ville, François Vaillancourt avait tenu des propos similaires au «Nouvelliste», mentionnant que le bail concernant l’occupation du Colisée Vidéotron est de 435 000 $ annuellement et que la dette s’est surtout amplifiée au cours de la deuxième année d’activités des Lions. Ces derniers avaient signé un contrat de cinq ans avec Trois-Rivières.

«En exerçant ce recours, on veut surtout protéger les intérêts de la Ville. On ne cherche aucunement à résilier le bail ou briser le contrat. Au contraire, notre objectif est de maintenir la relation qui nous unit à DSE et à la franchise trifluvienne», a dit Vaillancourt, admettant que les discussions antérieures avec l’équipe ont été vaines.