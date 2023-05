Capitals : Evgeny Kuznetsov «a besoin d’un changement de décor»

Evgeny Kuznetsov serait très insatisfait de sa situation à Washington selon des déclarations récentes de son agent. Une transaction pour l’amener loin des Capitals serait dorénavant l’option privilégiée par son camp.

L’agent Sergei Fedotov n’est pas passé par quatre chemins il y a une dizaine de jours, dans un épisode d’un balado repartagé par le site sports.ru, en indiquant tout simplement que le joueur de centre de 30 ans ne se sentait plus à sa place.

Selon lui, le partenariat entre Kuznetsov et l’entraîneur-chef Peter Laviolette ne rapporte pas ses fruits.

«Il veut changer d’équipe depuis longtemps, il était fatigué de Washington. Aussi, ç’a été aggravé par le fait que Laviolette ne joue pas le style de hockey idéal pour Evgeny Kuznetsov», a fait savoir celui qui représente également Matvei Michkov.

Écarts de conduite

Les rumeurs de transaction entourant le vétéran de 30 ans ne sont pas nouvelles. Le Russe n’est pas reconnu pour être le joueur le plus discipliné, ayant notamment remis un test positif à la cocaïne en 2019 et ayant attrapé deux fois la COVID-19 au plus fort de la pandémie.

«Je connais [Kuznetsov] depuis très longtemps et nous sommes amis, a affirmé Fedotov. Il y a des gens assez disciplinés. Il ne fait pas partie de cette catégorie. En ce moment, il ne retire plus cette joie de jouer au hockey. Kuznetsov, sans étincelle, n’est intéressé par rien.»

Sur la glace, celui détenant un contrat valide pour encore deux saisons à un salaire annuel moyen de 7,8 millions $ a connu une année difficile. Il a amassé 55 points, mais a montré un différentiel de -26. Il s’agit d’un contraste important avec la campagne précédente, quand il avait récolté 78 points.

«Il a besoin d’un changement de décor, a ajouté son agent. Il a une famille, des enfants, tout va bien pour lui. Mais il doit avoir cette étincelle qui provient du hockey qu’il a perdue.»

En 680 matchs en carrière avec les Capitals, Kuznetsov a 551 points à sa fiche. Il a ajouté 67 points en 87 parties éliminatoires, soulevant la coupe Stanley en 2017-2018.