Simon Gagné fait le point sur une rumeur persistante au sujet de Patrick Roy

Même si la grande finale entre les Mooseheads et les Remparts est sur le point de prendre son envol dans la LHJMQ, c'est encore l'avenir de Patrick Roy qui retient l'attention à Québec.

Lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», jeudi, Simon Gagné a tenu à clarifier que le futur de son patron n'était pas une source de distraction dans le vestiaire de l'équipe.

«On n'en parle pas. On se concentre vraiment sur ce qui se passe ici avec les Remparts. On a un but en tête et on n'a pas encore atteint notre but. Le focus est vraiment sur la finale.»

Questionné au sujet d'une rumeur qui envoie Patrick Roy diriger les Rangers de New York l'an prochain, l'ancien des Flyers de Philadelphie affirme que la situation sera adressée une fois que l'actuelle saison sera terminée.

«On entend toutes les rumeurs, mais on ne va pas faire aucun commentaire. On verra au mois de juin ces choses-là.»

