Repêchage du CH: une théorie accueillie (très) froidement

L’organisation des Canadiens a appris lundi qu’elle allait avoir le cinquième droit de parole lors du repêchage 2023 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Plusieurs considèrent qu’à ce moment de l’encan, les talentueux Connor Bedard, Adam Fantilli, Leo Carlsson et Will Smith auront déjà trouvé preneur.

Le CH se retrouverait donc devant l’épineux dilemme de devoir décider s’il sélectionne ou non le Russe Matvei Michkov qui risque alors, malgré son immense talent, d’être toujours libre en raison de la complexité (lire ici la situation socio-politique en Russie, son contrat KHL et son entourage familial) de son dossier.

Animateurs, journalistes, partisans... Tout le monde dans l’univers hockey semble avoir un avis sur la question. Certains croient (ou espèrent?) que Kent Hughes optera pour le dynamique attaquant malgré les nombreuses questions l’entourant, alors que d’autres sont convaincus (ou espèrent?) que le DG des Canadiens passera son tour.

Tony Marinaro fait partie de cette deuxième catégorie. Jeudi, sur le plateau de «JiC», le coloré panéliste a présenté un scénario qu’il croit être celui qui se produira, en juin prochain.

«Si les Blue Jackets ne sélectionnent pas Will Smith avec le troisième choix, les Sharks, quatrièmes à parler, le feront assurément. Leur DG Mike Grier a fréquenté l’école Saint Sebastian's, tout comme Smith et son agent. Ce sont deux Américains. Mais d’une façon ou d’une autre, Columbus et San Jose auront peur de repêcher Matvei Michkov et Smith ne sera plus libre au rang de Montréal.»

Marinaro a ensuite poursuivi, enchaînant avec la deuxième partie de sa théorie.

«Selon moi, le CH aura lui aussi peur de repêcher Michkov. Je pense vraiment que Montréal va passer son tour. J’aimerais, dans cette optique, voir Kent Hughes et son personnel faire des recherches approfondies sur les espoirs Zach Benson, Dalibor Dvorksy, Ryan Leonard et Colby Barlow.»

Crédit photo : Photo courtoisie, Ice de Winnipeg

Jean-Charles Lajoie, clairement décontenancé, a alors relancé son acolyte.

«Tu me dis que le CH pourrait prendre Benson, Dvorksy ou Leonard au cinquième rang, laisser Michkov sur la table et ne pas impliquer ce choix-là dans une transaction structurante?», a questionné «JiC» en hochant la tête de gauche à droite.

Voyez le segment complet en vidéo principale.