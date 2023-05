Mondial de hockey : que ce soit avec Samuel Montembeault ou Devon Levi, le Canada est prêt

La formation canadienne entamera son parcours au Championnat mondial de hockey en affrontant les Lettons, vendredi, à Riga, et son entraîneur-chef André Tourigny souhaite d’abord assister à des performances qui s’amélioreront au fil des rencontres, peu importe le gardien en action.

L’équipe de l’unifolié est en quête d’une deuxième médaille d’or en trois ans et souhaite faire mieux que la deuxième place obtenue l’an dernier à la suite d’un revers contre la Finlande en finale. Cette année, le pays comptera notamment sur des noms connus des partisans du Canadien de Montréal, dont les joueurs de l’équipe actuelle Justin Barron et Samuel Montembeault. D’ailleurs, il est loin d’être acquis que celui-ci sera en poste pour l’ouverture du tournoi, car le jeune Devon Levi frappe à la porte.

Les deux hommes ont eu droit à du temps de jeu durant la partie hors-concours de mardi face aux Hongrois, un gain de 5 à 2; chacun a cédé une fois. Aussi, Tourigny a pu se forger une première impression de ses ouailles et c’est avec une attitude positive qu’il s’apprête à diriger le Canada qui se trouve au sein du groupe B en compagnie des Tchèques, entre autres. L’opposition sera complétée par la Slovénie, la Suisse, la Slovaquie, la Norvège, le Kazakhstan et les rivaux de vendredi.

«J’ai aimé notre entraînement d’aujourd’hui [jeudi] et ce qu’on a accompli au camp d’entraînement jusqu’ici. Je pense que les gars ont une bonne chimie à l’extérieur de la patinoire, tandis que sur la glace, on s’améliore chaque jour, a déclaré Tourigny au réseau TSN. Je sais qu’on sera meilleur à mesure que le tournoi avancera, mais je suis à l’aise quant à ce que nous sommes présentement.»

Les Canadiens compteront également sur des joueurs énergiques, physiques et pas nécessairement agréables pour l’ennemi comme Milan Lucic, Tyler Myers et Samuel Blais. La présence du capitaine Tyler Toffoli et de l’espoir Adam Fantilli, pressenti pour entendre son nom très tôt au prochain repêchage de la Ligue nationale, devrait donner une bonne touche offensive autour des filets adverses.

«Nous voulons jouer du hockey de type canadien. Nous formerons donc un club appliquant un échec-avant solide et nous voulons effectuer des poussées offensives à pleine vitesse, tout en utilisant nos habiletés, a précisé le pilote. Nous souhaitons aussi être efficaces défensivement; dans les dernières années, chaque pays a assuré une bonne couverture et fermé la zone neutre, limitant les montées contre lui. Voilà un aspect où on deviendra meilleur plus tard dans la compétition et on devra fournir un effort demain.»

D’autres individus à surveiller

La journée de vendredi constituera également l’occasion de voir à l’œuvre les Américains, qui ont rendez-vous avec les champions en titre. Si la Finlande comptera dans ses rangs Joel Armia, les représentants du pays de l’Oncle Sam ont invité trois espoirs du Tricolore, soit Lane Hutson, Luke Tuch – qui a la chance de côtoyer son frère Alex, des Sabres de Buffalo – et Sean Farrell. Mardi, Hutson a d’ailleurs ébloui les spectateurs avec un but marqué grâce à une feinte savante contre l’Allemagne lors d’un match préparatoire.

Les deux autres chocs prévus vendredi mettront aux prises les Slovaques et les Tchèques, ainsi que les Suédois et les Allemands. Pour leur part, le gardien de l’organisation du Canadien Frederik Dichow et ses compatriotes danois attendront à samedi avant de commencer les hostilités. Ils joueront contre la Hongrie.