«La peau du dos arrachée»: un accident terrifiant pour cette ex-vedette de la NFL

L’ancien receveur rapproché de la NFL Jimmy Graham a évité le pire dans un grave accident de bicyclette, mais il a tout de même subi des blessures à glacer le sang.

Graham, dont le dernier match dans la NFL remonte au 12 septembre 2021, n’a jamais annoncé officiellement sa retraite, mais il semble être passé à un autre appel.

Son ami A.J. Hawk, ex-receveur des Packers de Green Bay, a dévoilé que Graham s’entraînait pour faire le tour du monde en bateau. Afin de se maintenir en forme, il s’est mis à faire du vélo régulièrement.

En entrevue au balado «Pat McAfee Show», Hawk a révélé des détails horripilants au sujet de l’accident de Graham, qui s’est produit mardi.

«Il se déplaçait à vélo à Miami, hier [mardi], et a été heurté par une voiture. Il m’a dit qu’il avait plus endommagé le véhicule qu’autre chose», a raconté Hawk.

«Il avait une coupure le long de son mollet et on aurait dit que des vers en sortaient. La coupure était tellement profonde et tu pouvais tout voir ce qu’il y avait à l’intérieur.»

À son tour, Graham a visité l’émission de Pat McAfee, jeudi, et il en a ajouté une couche, le sourire aux lèvres.

«Le gars qui conduisait ne m’a pas vu et je pensais qu’il avait détruit ma jambe, a-t-il expliqué. Finalement, ce n’est qu’une coupure. Mais [l’accident] a aussi arraché toute la peau de mon dos.»

Graham a connu une fructueuse carrière dans le circuit Goodell, portant l’uniforme des Saints de La Nouvelle-Orléans, des Seahawks de Seattle, des Packers de Green Bay et des Bears de Chicago.

Il a participé cinq fois au match du Pro Bowl et a capté 713 ballons dans sa carrière, récoltant 8506 verges et 85 touchés.