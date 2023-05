«Il faut continuer cette fois» - Connor McDavid

Les Oilers d’Edmonton et les Golden Knights de Vegas continuent de jouer à «qui perd gagne» dans leur série de deuxième tour et la clé de la victoire sera certes la constance qui reste à acquérir.

Vainqueurs au compte de 4 à 1, mercredi, Connor McDavid et les Oilers ont créé l’égalité 2 à 2 dans leur confrontation qui se poursuivra vendredi, 22 h, sur les ondes de TVA Sports. Jusqu’à maintenant, les partisans ont été peu gâtés en raison du nombre de rencontres à sens unique. Après le gain de 6 à 4 des Knights en lever de rideau, Edmonton et Vegas se sont échangé des triomphes de 5 à 1. Et l’issue de la quatrième joute ne faisait plus de doute en deuxième période, les gagnants menant par quatre buts après 40 minutes.

Bref, l’irrégularité semble frappante et le club qui parviendra à corriger cette lacune devrait accéder à la finale de l’Association de l’Ouest.

«Il faut continuer cette fois et appuyer cette performance. Quelqu’un dans cette série doit le faire deux soirs de suite et il faut que ce soit nous», a souhaité au quotidien «Edmonton Sun» McDavid, qui a inscrit deux mentions d’aide, mercredi, après avoir été blanchi à sa sortie précédente.

Toutefois, s’il y a un aspect positif à retenir, c’est la capacité des troupes à se ressaisir. Le caractère des acteurs impliqués est bien senti.

«La façon de bagarrer des gars a été impressionnante, a qualifié le gardien des Oilers Stuart Skinner. Avant de vous rendre jusqu’au bout, vous vous retrouvez parfois en retard dans une série et c’est toujours votre manière de répondre qui importe. Ici, ce fut une autre grosse victoire de détermination de notre part.»

«Tous ont bien rebondi à la suite d’un échec décevant. Je crois qu’on a présenté notre meilleur jeu. Nous avons réalisé du bon boulot pour acquérir le rythme et nous avons continué de jouer comme nous le voulons.»

Rivaux en difficulté

La série est désormais un duel au meilleur de trois matchs et à première vue, Vegas semble en difficulté. Son gardien Laurent Brossoit est tombé au combat lundi et Adin Hill a pris la relève. Puis, le défenseur Alex Pietrangelo risque une suspension pour un coup de bâton asséné à Leon Draisaitl. Les Oilers sauront-ils en profiter? Leur pilote Jay Woodcroft l’espère ardemment, lui qui a expliqué un peu la recette du succès de la dernière joute.

«Nous misons sur de nombreux excellents hockeyeurs aimant jouer rapidement. Je crois que le rythme de notre jeu était approprié. Nous avons appliqué de la pression sur leur défense et nous nous sommes rendus à leur gardien, a-t-il évoqué. Nous savions aussi qu’il s’agissait du premier départ en deux mois de leur homme devant le filet et il fallait lui compliquer la tâche. C’est ce que nous avons fait en jouant à un niveau élevé et en leur faisant payer les erreurs.»