De Félix Potvin à Joseph Woll

Publié aujourd'hui à 00h04

Mis à jouraujourd'hui à 00h04

Joseph Woll pique ma curiorité.

Le gardien recrue des Maple Leafs a livré de belles performances en saison régulière et depuis le début des séries, même si l’échantillon demeure très petit, il a offert un bon rendement.

Dans le match no 4 contre les Panthers, Woll est devenu le premier gardien recrue dans l’histoire des Maple Leafs à obtenir un départ en séries depuis Félix Potvin en 1993.

Cette statistique m’a amené à la réflexion suivante. Depuis Félix Potvin, les Maple Leafs n’ont jamais su repêcher et développer un gardien partant.

C’est vrai.

Au fil des ans, Curtis Joseph, Ed Belfour, Vesa Toskala, Jean-Sébastien Giguère, Jonathan Bernier, Frederik Anderson, Jack Campbell, Ilya Samsonov, Matt Murray et j’en passe, ont tous été acquis via une transaction ou le marché des joueurs autonomes.

Depuis Félix Potvin (1990), les Leafs ont repêché notamment Éric Fichaud (1994), Mikael Tellqvist (2000), Justin Pogge (2004), James Reimer (2006), Garret Sparks (2011) et Antoine Bibeau (2013). À l’exception de Reimer, les gardiens mentionnés n’ont fait que passer à Toronto. Pour ce qui est de Reimer, il n’a jamais été, sans vouloir lui manquer de respect, un gardien numéro un.

En 2005, les Leafs avaient pourtant repêché Tuukka Rask, mais comble de malheur, ils l’ont échangé aux Bruins contre Andrew Raycroft.

Bref, cela fait 30 ans que les Leafs n’ont pas eu un gardien numéro dans leur rang qui était issu de leur repêchage.

Et là arrive Joseph Woll. Sélectionné au troisième tour en 2016, le gardien américain démontre de belles habiletés à l’âge de 24 ans.

Depuis le mois de janvier, mon collègue Patrick Lalime n’arrête pas de me dire qu’il voit un grand potentiel en Woll et il me répète que c’est lui le gardien de l’avenir chez les Maple Leafs.

Issu du programme de Boston College, Woll a progressé à son rythme et sans attente réelle. Il est calme et confiant. Il a reconnu que Carey Price avait été une grande source d’inspiration pour lui.

Est-ce que les Maple Leafs ont enfin et finalement repêché et développé un gardien partant? Il est trop pour répondre à cette question. Cependant, Joseph Woll a du potentiel. On verra.