Bad Bunny et la WWE à Porto Rico: gros succès!

Cette semaine aux «Anti-Pods de la lutte», Kevin et Pat reviennent sur le succès qu’a été WWE Backlash, présenté à Porto Rico, avec le chanteur Bad Bunny dans l’arène. Une foule en fuego!

De plus, les deux animateurs reviennent sur la vente de billets d’AEW au Stade Wembley et sur certaines décisions prises par la compagnie. Pat fait aussi un compte rendu de sa visite au Saguenay et les gars font tout plein de liens entre le hockey et la lutte.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici: