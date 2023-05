Voici les deux candidats pour la présidence des Flyers

Il semblerait qu’il y ait encore deux candidats en lice pour le poste de président des opérations hockey chez les Flyers de Philadelphie.

Mercredi, l’expert hockey du Daily Faceoff’s Frank Seravalli avançait qu’il s’agit des analystes à la télévision Eddie Olczyk et Keith Jones. De plus, il a affirmé qu’une décision et une annonce seraient faites cette semaine.

Les Flyers ont mis à la porte Chuck Fletcher en mars dernier, après une saison 2022-2023 considérée comme un échec. Ce dernier occupait les fonctions de président et de directeur général. L’organisation a décidé de remettre les responsabilités de DG à Daniel Brière, qui devrait bientôt voir le terme intérim disparaitre de son titre.

Olczyk détient une expérience de 16 saisons comme joueur dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui a porté les couleurs des Blackhawks de Chicago, des Maple Leafs de Toronto, des Jets de Winnipeg, des Rangers de New York, des Kings de Los Angeles et des Penguins de Pittsburgh. Il a ensuite été l’entraîneur-chef des «Pens», et ce, pour moins de deux saisons.

Crédit photo : Getty Images/AFP

De son côté, Jones a disputé neuf campagnes comme attaquant dans la LNH, dont près de quatre avec les Flyers. Actuellement, il est analyste à la télévision pour les matchs de la formation de la Pennsylvanie. L’homme de 54 ans n’a aucune expérience au sein de l’état-major d’une équipe du circuit Bettman.

Toujours selon Seravalli, les Flyers ont passé en entrevue John Chayka, Scott Mellanby, Chris Pronger et Doug Wilson pour les postes de président et de DG. Aucun d’entre eux n’aurait réussi à convaincre les propriétaires du club de les embaucher.