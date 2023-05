Repêchage LNH: «On ne le sait pas»

Le repêchage de la LNH est une science très inexacte et immensément subjective. Pourtant, les recruteurs de la LNH travaillent d’arrache-pied année après année pour tenter de dénicher la perle rare. L’encan amateur de 2023 ne fera pas exception à cela.

En fait, il n’y a qu’une seule certitude. Connor Bedard sera repêché au premier rang par les Blackhawks de Chicago.

Par la suite, bien malin sera celui qui pourra prédire ce qui arrivera.

Comme c’est la tradition après la loterie, qui a déterminé quelle équipe aura l’honneur d’être la première à annoncer son choix à la fin du moins de juin, les experts et partisans font état de leur repêchage simulé.

Mais, les informations disponibles sur tous ces espoirs sont bien minimes comparativement à celles que les recruteurs ont accès. Alors, tout ça est à prendre avec un grain de sel.

L’ancien entraîneur du Rocket de Laval, notamment, Joël Bouchard s’est lui aussi prêté au jeu et a fait son repêchage simulé.

«C’est n’importe quoi ce que j’ai fait, car je l’ai fait avec l’information que je peux prendre, avec le temps que j’ai, avec les ressources que j’ai, a souligné Bouchard, mercredi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi. Je vois les pseudo-experts, partout, (se) faire une opinion. Moi, je le fais avec un grain de sel.

«Je ne peux pas parler aux jeunes, je ne peux pas l’évaluer depuis des années. Ce n’est pas ma job à temps plein, même si je le fais. Et je pense que je suis capable de le décortiquer assez vite. Les recruteurs professionnels ont accès à tellement plus d’informations. Ils ont accès à des entrevues, à parler aux entraîneurs, à des gens qui les côtoient.»

Pour la petite histoire, Bouchard voit les Blue Jackets de Columbus sélectionner le Russe Matvei Michkov au troisième rang alors que les Canadiens de Montréal sélectionneront Will Smith.

«On n’a pas une boule de cristal, a continué Bouchard [...] Il n’y a pas un journaliste, pas un gars qui suit ça de près ou de loin, qui est dans son sous-sol [...] qui peut penser savoir exactement ce qui se passe.

«J’espère que tous les gens à gauche et à droite qui se font des listes le font avec un grain de sel. [...] On ne connait rien. Dans la vraie vie, on ne le sait pas.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.